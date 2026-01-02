РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 209 880 человек (+910 за сутки), 11 494 танка, 35 720 артсистем, 23 851 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

сводка Генштаба

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 209 880 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 2.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 209 880 (+910) человек

танков - 11 494 (+6) ед.

боевых бронированных машин - 23 851 (+2) ед.

артиллерийских систем - 35 720 (+42) ед.

РСЗО - 1 589 (+2) ед.

средства ПВО - 1 267 (+1) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 99 043 (+590) ед.

крылатые ракеты - 4 137 (+1) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 72 587 (+169) ед.

специальная техника - 4 035 (+0) ед.

Генштаб

Минув 4335 день москальсько-української війни.
222!!! одиниці знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня норм, арта та ППО супер, логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 209 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
02.01.2026 07:51 Ответить
02.01.2026 07:55 Ответить
На жаль малувато. На Кацапії щодня народжується близько 3000 чумардосів, дохне близько 1500 (старі, хворі).
02.01.2026 08:28 Ответить
 
 