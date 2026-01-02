Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 209 880 человек (+910 за сутки), 11 494 танка, 35 720 артсистем, 23 851 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 209 880 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 2.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 209 880 (+910) человек

танков - 11 494 (+6) ед.

боевых бронированных машин - 23 851 (+2) ед.

артиллерийских систем - 35 720 (+42) ед.

РСЗО - 1 589 (+2) ед.

средства ПВО - 1 267 (+1) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 99 043 (+590) ед.

крылатые ракеты - 4 137 (+1) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 72 587 (+169) ед.

специальная техника - 4 035 (+0) ед.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обвинили Украину в ударе по Хорлам на ВОТ Херсонщины. Генштаб: "ВСУ бьют исключительно по военным целям РФ"