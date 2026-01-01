Россияне обвинили Украину в ударе по Хорлах на ВОТ Херсонщине. Генштаб: "ВСУ бьют исключительно по военным целям РФ"
Россияне заявили о якобы ударе по селу Хорлы на временно оккупированной Херсонщине, в котором обвинили ВСУ. В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны соблюдают нормы международного гуманитарного права и наносят удары исключительно по военным целям РФ.
Об этом спикер Генерального штаба Украины Дмитрий Лыховий сказал в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.
Заявление Генштаба
В Генштабе ВСУ отметили, что вся информация об ударах, которые украинские военные нанесли в ночь на 1 января, опубликованная на официальных страницах Генштаба в соцсетях, является исчерпывающей.
"Вместо этого российские пропагандисты и военно-политическое руководство РФ неоднократно прибегали к дезинформации и фейковым заявлениям, в частности с целью влияния на международных партнеров Украины и ход мирных переговоров", - добавил Лиховой.
Версия "власти" ВОТ Херсонской области
Между тем предатель, российский ставленник на оккупированной Херсонщине Владимир Сальдо обвинил украинских военных в атаке на кафе и отель на побережье Черного моря в курортном селе Хорлы.
По его словам, в результате удара тремя беспилотниками –- 24 погибших (среди них - ребенок) и более 50 раненых. Также удар пришелся на место, где якобы гражданские праздновали Новый год.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что Новый год отмечали именно коллаборационисты и российские оккупанты. По его словам, кафе расположено в селе с ограниченным въездом по пропускам, поэтому это опровергает версию РФ о "ударе по гражданским".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У ніч із 31 грудня на 1 січня у https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/vremennaya-okkupatsiya-ukrainskih-gorodov/ тимчасово окупованому селі Хорли Скадовського району Херсонської області пролунали вибухи. Удару було завдано по місцевому кафе, де святкували Новий рік російські колаборанти та силовики ФСБ.
Про це повідомляють росЗМІ. Росіяни вже влаштували істерику, звинувативши Україну в "теракті", внаслідок якого, пишуть, постраждали 25 осіб.
Як заявив гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо, "удар" припав "рівно під бій курантів у новорічну ніч". Нібито, за словами злочинця, після наведення розвідника три безпілотники підірвали кафе та готель, розташовані на узбережжі Чорного моря. За його словами, загинуло 24 людини, ще 50 осіб отримали поранення.
За інформацією опозиційних та пaртизанських Telegram-каналів, у кафе у Хорлах святкували Новий рік силовики ФСБ та інші російські колаборанти. І Симоньян, і Сальдо присутність силовиків та зрадників замовчали.
Один із дронів буцімто був начинений "запальною сумішшю", через що "пожежу вдалося загасити лише під ранок". "Через потужну пожежу врятувати більше людей не вдалося. Пожежу ліквідували лише під ранок. Нині лікарі борються за життя постраждалих. Багато хто згорів живцем. Загинула дитина", - сказав Сальдо. Водночас головна редакторка пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян вже встигла звинуватити у цьому Україну, заявивши про "спалення 25 осіб живцем". Вона пообіцяла "помсту".
..
Медведеву, коль скоро он решил стать "голосом русского народа"- надо походить на курсы для начинающих писателей. Такие нынче есть при любом ДК.
Пока Дмитрий Антатольевич пишет откровенно плохо.
Он не "вытягивает темы", громоздя друг на друга трюизмы, солецизмы, аггровации, плеоназмы и прочие стилистические игрушки.
Да, у него забулдыжья аудитория.
Но и она видит всякое отсутствие причинно-следственных связей и избыточность пустой риторики.
Описывая инцидент в Хорлах, Медведев игнорирует тот простой факт, что все неизбежные события войны -есть прямое следствие решения путина её начать.
Если бы не шевеление шила величия в заду русского диктатора, то и ресторанчик в Хорлах был бы цел, не говоря уже о десятках руинированных городов.
Сам же инцидент не так прост.
Никаких «мирных и нетакусек» там не было. Были орки в чинах и званиях, а так же местные любители «русского мира».
Их и порвало, как это неизбежно случается с оккупантами и другими подонками.
Око за око.
Их заколбасило ровно в полночь. Впрочем, они в агонии могли утешаться поздравлениями своего кумира. Телевизор сдох последним.
Были там «дети» или нет - не известно. Вполне возможно, что «дети» -такой же вымысел, как и «атака на Валдай».
Да и вообще не очень понятно, откуда прилетела ракета.
Учитывая уровень обдолбаности русских орков «солями» и водкой, вполне возможно, что в новогоднюю ночь они сами и поздравили своё начальство.
Невзоров
«Послушайте, я профессор, генерал и геополитик с многолетним опытом. Я посмотрел это четырехчасовое шоу и не увидел ни лидера, ни военачальника, ни защитника народа. Я увидел лишь человека, живущего в сказке, в то время как остальная часть страны борется за выживание на 16 000 рублей в месяц».
Ивашов с самого начала выступал против вторжения в Украину и в этом интервью еще раз подчеркнул свое несогласие с текущими событиями в России. Вот некоторые из его других примечательных заявлений:
«Еще до так называемой "специальной военной операции" я предупреждал о последствиях. Последние четыре года подтвердили точность и серьезность этих оценок». «На тактическом или оперативном уровне мы не добились ни одного успеха, а на стратегическом уровне потерпели поражение на ВСЕХ фронтах». «Все отрасли промышленности уничтожены». «Наука находится в критическом состоянии, а образование полностью рухнуло». «Рост цен - тревожный сигнал: российский народ становится всё беднее и беднее». «Система здравоохранения разрушена. Во всех регионах сокращаются расходы на лекарства». «Качество продуктов питания ухудшается; пальмовое масло повсюду; продукты питания в России становятся токсичными». «Единственная область, в которой Россия является «лидером» в мире, - это демографические показатели. Мы лидируем по темпам исчезновения людей. Даже без войны - а война только набирает обороты - численность мужчин стремительно сокращается». «У нас остались только такие союзники, как Северная Корея и Беларусь, но они нам не помогут: они могут лишь истощить наши финансы, а наши финансы и так истощаются». «Я много лет работал с китайцами, и Китай не является нашим союзником; это выдумка Кремля и пропаганда». «Стратегический провал (в войне с Украиной) вполне может привести к краху России».