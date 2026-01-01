Россияне обвинили Украину в ударе по Хорлах на ВОТ Херсонщине. Генштаб: "ВСУ бьют исключительно по военным целям РФ"

Фото: Російський ТАСС

Россияне заявили о якобы ударе по селу Хорлы на временно оккупированной Херсонщине, в котором обвинили ВСУ. В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны соблюдают нормы международного гуманитарного права и наносят удары исключительно по военным целям РФ.

Об этом спикер Генерального штаба Украины Дмитрий Лыховий сказал в комментарии "Суспільному"

Заявление Генштаба

В Генштабе ВСУ отметили, что вся информация об ударах, которые украинские военные нанесли в ночь на 1 января, опубликованная на официальных страницах Генштаба в соцсетях, является исчерпывающей.

"Вместо этого российские пропагандисты и военно-политическое руководство РФ неоднократно прибегали к дезинформации и фейковым заявлениям, в частности с целью влияния на международных партнеров Украины и ход мирных переговоров", - добавил Лиховой.

Версия "власти" ВОТ Херсонской области

Между тем предатель, российский ставленник на оккупированной Херсонщине Владимир Сальдо обвинил украинских военных в атаке на кафе и отель на побережье Черного моря в курортном селе Хорлы.

По его словам, в результате удара тремя беспилотниками –- 24 погибших (среди них - ребенок) и более 50 раненых. Также удар пришелся на место, где якобы гражданские праздновали Новый год.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что Новый год отмечали именно коллаборационисты и российские оккупанты. По его словам, кафе расположено в селе с ограниченным въездом по пропускам, поэтому это опровергает версию РФ о "ударе по гражданским".

