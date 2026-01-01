Росіяни звинуватили Україну в ударі по Хорлах на ТОТ Херсонщини. Генштаб: "ЗСУ б’ють виключно по військових цілях РФ"
Росіяни заявили про нібито удар по селу Хорли на тимчасово окупованій Херсонщині, в якому звинуватили ЗСУ. У Генштабі наголосили, що Сили оборони дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права й завдають ударів виключно по військових цілях РФ.
Про це речник Генерального штабу України Дмитро Лиховій сказав у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
Заява Генштабу
У Генштабі ЗСУ зазначили, що вся інформація про ураження, які українські військові здійснили у ніч проти 1 січня, опублікована на офіційних сторінках Генштабу у соцмережах є вичерпною.
"Натомість російські пропагандисти та військово-політичне керівництво РФ неодноразово вдавалися до дезінформації та фейкових заяв, зокрема з метою впливу на міжнародних партнерів України та перебіг мирних переговорів", - додав Лиховій.
Версія "влади" ТОТ Херсонщини
Тим часом зрадник, російський ставленик на окупованій Херсонщині Володимир Сальдо звинуватив українських військових в атаці по кафе та готелю на узбережжі Чорного моря у курортному селі Хорли.
За його словами, унаслідок удару трьома безпілотниками –– 24 загиблих (серед них дитина) та понад 50 поранених. Також удар прийшовся на місце, де нібито цивільні святкували Новий рік.
- Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зауважив, що Новий рік відзначали саме колаборанти та російські окупанти. За його словами, кафе розташоване в селі з обмеженим в'їздом по перепустках, тому це ламає версію РФ про "удар по цивільних".
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У ніч із 31 грудня на 1 січня у https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/vremennaya-okkupatsiya-ukrainskih-gorodov/ тимчасово окупованому селі Хорли Скадовського району Херсонської області пролунали вибухи. Удару було завдано по місцевому кафе, де святкували Новий рік російські колаборанти та силовики ФСБ.
Про це повідомляють росЗМІ. Росіяни вже влаштували істерику, звинувативши Україну в "теракті", внаслідок якого, пишуть, постраждали 25 осіб.
Як заявив гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо, "удар" припав "рівно під бій курантів у новорічну ніч". Нібито, за словами злочинця, після наведення розвідника три безпілотники підірвали кафе та готель, розташовані на узбережжі Чорного моря. За його словами, загинуло 24 людини, ще 50 осіб отримали поранення.
За інформацією опозиційних та пaртизанських Telegram-каналів, у кафе у Хорлах святкували Новий рік силовики ФСБ та інші російські колаборанти. І Симоньян, і Сальдо присутність силовиків та зрадників замовчали.
Один із дронів буцімто був начинений "запальною сумішшю", через що "пожежу вдалося загасити лише під ранок". "Через потужну пожежу врятувати більше людей не вдалося. Пожежу ліквідували лише під ранок. Нині лікарі борються за життя постраждалих. Багато хто згорів живцем. Загинула дитина", - сказав Сальдо. Водночас головна редакторка пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян вже встигла звинуватити у цьому Україну, заявивши про "спалення 25 осіб живцем". Вона пообіцяла "помсту".
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