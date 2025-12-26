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В окупованому Донецьку чоловік почав стріляти із автомата у супермаркеті. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Донецьку стався збройний інцидент у громадському місці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, як невідомий у супермаркеті відкрив стрілянину з автоматичної зброї.
Топ коментарі
+25 igor shmatko
показати весь коментар26.12.2025 15:06 Відповісти Посилання
+8 Яр Холодний
показати весь коментар26.12.2025 15:07 Відповісти Посилання
+8 Gary Grant
показати весь коментар26.12.2025 15:08 Відповісти Посилання
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