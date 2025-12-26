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В окупованому Донецьку чоловік почав стріляти із автомата у супермаркеті. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку стався збройний інцидент у громадському місці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, як невідомий у супермаркеті відкрив стрілянину з автоматичної зброї. 

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Донецьк (971) стрілянина (1934) Донецька область (11490) Донецький район (73)
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Топ коментарі
+25
Та хай собі бавлятьця, нам то що! 😁
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26.12.2025 15:06 Відповісти
+8
Судячи з поведінки - "обдовбаний"... Мабуть, приїхав з фронту, на "релаксацію"...
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26.12.2025 15:07 Відповісти
+8
Засмутився, що вивіски та цінники не українською мовою.
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26.12.2025 15:08 Відповісти

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