РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10325 посетителей онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
11 311 25

В оккупированном Донецке мужчина начал стрелять из автомата в супермаркете. ВИДЕО

Во временно оккупированном Донецке произошел вооруженный инцидент в общественном месте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, как неизвестный в супермаркете открыл стрельбу из автоматического оружия. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Донецке горит после прилета одно из предприятий: "Петровский район. Попали в завод". ВИДЕО

Также читайте: Вопрос территориальных уступок значительно задерживает переговоры, - Вэнс

Автор: 

Донецьк (6170) стрельба (3354) Донецкая область (12600) Донецкий район (72)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Та хай собі бавлятьця, нам то що! 😁
показать весь комментарий
26.12.2025 15:06 Ответить
+8
Судячи з поведінки - "обдовбаний"... Мабуть, приїхав з фронту, на "релаксацію"...
показать весь комментарий
26.12.2025 15:07 Ответить
+8
Засмутився, що вивіски та цінники не українською мовою.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:08 Ответить

Загрузка...

 
 