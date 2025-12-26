В оккупированном Донецке мужчина начал стрелять из автомата в супермаркете. ВИДЕО
Во временно оккупированном Донецке произошел вооруженный инцидент в общественном месте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, как неизвестный в супермаркете открыл стрельбу из автоматического оружия.
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показать весь комментарий26.12.2025 15:06 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий26.12.2025 15:08 Ответить Ссылка
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