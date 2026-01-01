Уражено Ільський НПЗ, нафтові установки в Татарстані та низку цілей ворога на окупованій Донеччині, - Генштаб

У ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по Ільському НПЗ

Зокрема, як зазначається, уражено нафтопереробний завод "Ільський" (Краснодарський край, рф). Зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта.

Також, здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти "Альметьевская" у Республіці Татарстан, РФ.

"Ціль уражено, результати уточнюються", - додали у Генштабі.

Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області.

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Удари по окупованій території

Так, у районі міста Донецьк уражено склад зберігання БпЛА типу "Шахед"/"Герань". Результати уточнюються.

Водночас, поблизу населеного пункту Шевченко уражено зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2".

"Також, у районі міста Іловайськ, уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії противника. Зафіксовано пожежу на території об’єкта", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в районі Авдіївки, уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії.

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Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів і примушення рф до припинення збройної агресії проти України.