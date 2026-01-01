Уражено Ільський НПЗ, нафтові установки в Татарстані та низку цілей ворога на окупованій Донеччині, - Генштаб
У ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по Ільському НПЗ
Зокрема, як зазначається, уражено нафтопереробний завод "Ільський" (Краснодарський край, рф). Зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта.
Також, здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти "Альметьевская" у Республіці Татарстан, РФ.
"Ціль уражено, результати уточнюються", - додали у Генштабі.
Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області.
Удари по окупованій території
Так, у районі міста Донецьк уражено склад зберігання БпЛА типу "Шахед"/"Герань". Результати уточнюються.
Водночас, поблизу населеного пункту Шевченко уражено зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2".
"Також, у районі міста Іловайськ, уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії противника. Зафіксовано пожежу на території об’єкта", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в районі Авдіївки, уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії.
Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів і примушення рф до припинення збройної агресії проти України.
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