Поражены Ильский НПЗ, нефтяные установки в Татарстане и ряд целей врага на оккупированной Донецкой области, - Генштаб

В ночь на 1 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника.

Удар по Ильскому НПЗ

В частности, как отмечается, поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский" (Краснодарский край, РФ). Зафиксировано попадание ударных БПЛА по цели с последующим пожаром на территории объекта.

Также осуществлено огневое поражение установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан, РФ.

"Цель поражена, результаты уточняются", - добавили в Генштабе.

Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по целям противника на временно оккупированной территории Донецкой области.

Удары по оккупированной территории

Так, в районе города Донецк поражен склад хранения БПЛА типа "Шахед"/"Герань". Результаты уточняются.

Вместе с тем, вблизи населенного пункта Шевченко поражен зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".

"Также, в районе города Иловайск, поражен склад горюче-смазочных материалов 51 армии противника. Зафиксирован пожар на территории объекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Авдеевки поражен командно-наблюдательный пункт штурмового отряда 68 танкового полка 150 мотострелковой дивизии.

Силы обороны Украины продолжают принимать меры для подрыва военно-экономического и наступательного потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.