Поражены Ильский НПЗ, нефтяные установки в Татарстане и ряд целей врага на оккупированной Донецкой области, - Генштаб
В ночь на 1 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по Ильскому НПЗ
В частности, как отмечается, поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский" (Краснодарский край, РФ). Зафиксировано попадание ударных БПЛА по цели с последующим пожаром на территории объекта.
Также осуществлено огневое поражение установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан, РФ.
"Цель поражена, результаты уточняются", - добавили в Генштабе.
Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по целям противника на временно оккупированной территории Донецкой области.
Удары по оккупированной территории
Так, в районе города Донецк поражен склад хранения БПЛА типа "Шахед"/"Герань". Результаты уточняются.
Вместе с тем, вблизи населенного пункта Шевченко поражен зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".
"Также, в районе города Иловайск, поражен склад горюче-смазочных материалов 51 армии противника. Зафиксирован пожар на территории объекта", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Авдеевки поражен командно-наблюдательный пункт штурмового отряда 68 танкового полка 150 мотострелковой дивизии.
Силы обороны Украины продолжают принимать меры для подрыва военно-экономического и наступательного потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль