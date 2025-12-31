С начала суток на фронте произошло 58 боевых столкновений, - Генштаб
С начала суток среды, 31 декабря, на фронте зафиксировано 58 боевых столкновений. Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Гута-Студенецкая, Блешня Черниговской области; Уланово, Рыжевка, Волфино, Рогизное, Бобылевка, Будки, Новая Гута, Кучеровка, Бачевск, Прогресс, Уцково Сумской области.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 28 обстрелов.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Обуховки и Долгенького.
- На Купянском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в сторону Новоплатоновки и Богуславки.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенного пункта Новоселовка и в сторону населенного пункта Ставки. Силы обороны уже остановили одну попытку продвижения противника, бои продолжаются в четырех локациях.
На Славянском направлении враг атаковал в районе Серебрянки.
На Краматорском направлении в настоящее время вражеских наступательных действий не зафиксировано.
На Константиновском направлении захватчики десять раз атаковали в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Торское, Русин Яр и в сторону Софиевки, Иванополья. Продолжается одно боевое столкновение.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 18 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Родинское. Два боевых столкновения продолжаются.
Сегодня на Александровском направлении противник шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Злагода, Рыбное и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Приволье, два боевых столкновения продолжаются.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении наши защитники уже остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя, Сладкого и Белогорья, еще восемь боестолкновений продолжаются. Авиаудару подверглась Верхняя Терса.
- На Ореховском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
- На Приднепровском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил, однако нанес удары КАБами по населенному пункту Михайловка.
На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.
