Від початку доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень,- Генштаб
Від початку доби середи, 31 грудня, на фронті зафіксовано 58 бойових зіткнень. Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Гута-Студенецька, Блешня Чернігівської області; Уланове, Рижівка, Волфине, Рогізне, Бобилівка, Будки, Нова Гута, Кучерівка, Бачівськ, Прогрес, Уцькове Сумської області.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 28 обстрілів.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населеного пункту Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького.
- На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки у бік Новоплатонівки та Богуславки.
Бойові дії на сході
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населеного пункту Новоселівка та у бік населеного пункту Ставки. Сили оборони вже зупинили одну спробу просування противника, бої тривають у чотирьох локаціях.
На Слов’янському напрямку ворог атакував у районі Серебрянки.
На Краматорському напрямку на даний час ворожих наступальних дій не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку загарбники десять разів атакували у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Торське, Русин Яр та у бік Софіївки, Іванопілля. Триває одне бойове зіткнення.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 18 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Родинське. Два боєзіткнення тривають.
Сьогодні на Олександрівському напрямку противник шість разів атакував поблизу населених пунктів Злагода, Рибне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Привілля, два боєзіткнення наразі тривають.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку наші оборонці вже зупинили три спроби ворога просунутись уперед в районах Гуляйполя, Солодкого та Білогір’я, ще вісім боєзіткнень тривають. Авіаудару зазнала Верхня Терса.
- На Оріхівському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
- На Придніпровському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив КАБами по населеному пункту Михайлівка.
На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.
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