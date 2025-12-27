Зафіксовано 62 боєзіткнення, найбільше - на Покровському напрямку, на шести напрямках бої тривають, - Генштаб
Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 62 бойові зіткнення.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 27 грудня, передає Цензор.НЕТ.
Удари по території України
Від артилерійських обстрілів з території рф страждають прикордонні населені пункти, зокрема Рогізне, Уланове, Гірки Сумської області.
Ситуація на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 62 обстріли.
Обстановка на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Григорівки. Одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки у бік Петропавлівки та Піщаного.
Бої на сході
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Ставки й Дробишеве. Сили оборони вже зупинили дві спроби просування противника, бої тривають у чотирьох локаціях.
На Слов’янському напрямку на цей час триває бій в районі Серебрянки.
На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Васюківки та Предтечиного.
На Костянтинівському напрямку загарбник 12 разів атакував у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та у бік Софіївки й Степанівки. Дотепер тривають три бойові зіткнення.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 19 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине. Один бій триває.
Сьогодні на Олександрівському напрямку противник сім разів атакував поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Привільне, Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове, два боєзіткнення наразі тривають.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці вже зупинили три спроби ворога просунутись уперед в районах Гуляйполя та Білогір’я, ще три боєзіткнення тривають.
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворога в районі Щербаків.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в районі Антонівського мосту.
За даними Генштабу, на інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль