Зафиксировано 62 боестолкновения, больше всего - на Покровском направлении, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 62 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 27 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности - Рогизное, Уланово, Горки Сумской области.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 62 обстрела.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилепка и в сторону Григоровки. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Купянском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного.

Бои на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки и Дробышево. Силы обороны уже остановили две попытки продвижения противника, бои продолжаются в четырех локациях.

На Славянском направлении в настоящее время продолжается бой в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Васюковки и Предтечиного.

На Константиновском направлении захватчик 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка и в сторону Софиевки и Степановки. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 19 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино. Один бой продолжается.

Сегодня на Александровском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Привольное, Рыбное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово, два боевых столкновения продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники уже остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя и Белогорья, еще три боевые столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну атаку врага в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в районе Антоновского моста.

По данным Генштаба, на других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.