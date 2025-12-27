Зафиксировано 62 боестолкновения, больше всего - на Покровском направлении, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб
Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 62 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 27 декабря, передает Цензор.НЕТ.
Удары по территории Украины
От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности - Рогизное, Уланово, Горки Сумской области.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 62 обстрела.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилепка и в сторону Григоровки. Одно боевое столкновеление продолжается.
На Купянском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного.
Бои на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки и Дробышево. Силы обороны уже остановили две попытки продвижения противника, бои продолжаются в четырех локациях.
На Славянском направлении в настоящее время продолжается бой в районе Серебрянки.
На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Васюковки и Предтечиного.
На Константиновском направлении захватчик 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка и в сторону Софиевки и Степановки. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 19 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино. Один бой продолжается.
Сегодня на Александровском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Привольное, Рыбное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово, два боевых столкновения продолжаются.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении наши защитники уже остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя и Белогорья, еще три боевые столкновения продолжаются.
На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну атаку врага в районе Щербаков.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в районе Антоновского моста.
По данным Генштаба, на других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.
