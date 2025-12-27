Более 250 боевых столкновелений на фронте за сутки, больше всего - на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях, - Генштаб

В целом, за прошедшие сутки, 26 декабря, на фронте было зафиксировано 258 боевых столкновений.

Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 174 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 3130 обстрелов, в том числе 115 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3624 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по городу Харьков; населенным пунктам Просяна, Покровское Днепропетровской области; Терноватое, Прилуки, Зализнычное, Воздвижовка, Новоданиловка Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.

Генштаб напоминает, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 19 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, 205 беспилотных летательных аппаратов, 158 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три атаки врага. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом четыре управляемые авиационные бомбы, осуществил 97 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилепки, Старицы и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое.

На Купянском направлении вчера произошло 12 боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодязи, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Северска и Дроновки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три атаки в районе Миньковки и в сторону Веролюбовки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 25 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещиевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шаховое, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и Дачное", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник вчера совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Снежное, Вербовое, Вишневое, Вороное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 31 вражескую попытку продвинуться в районах Варваровки, Солодкого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков на позиции наших войск в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск, Степовое и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.