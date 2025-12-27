Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 203 310 человек (+1 240 за сутки), 11 464 танка, 35 542 артсистемы, 23 823 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 203 310 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 27.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек / persons
- танков – 11 464 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 23 823 (+19) ед.
- артиллерийских систем – 35 542 (+33) ед.
- РСЗО – 1 579 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 264 (+0) ед.
- самолетов – 434 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205) ед.
- крылатые ракеты – 4 107 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 71 612 (+158) ед.
- специальная техника – 4 029 (+0) ед.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про це повідомили в РДК.
За попередніми даними, Капустін загинув на Запорізькому напрямку в результаті удару FPV-дрона.
215!! одиниць знищеної техніки та 1240! чумардосів за день.
Арта, броня та логістика файно - 33/24/158
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 203 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!