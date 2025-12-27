РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 203 310 человек (+1 240 за сутки), 11 464 танка, 35 542 артсистемы, 23 823 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 203 310 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 27.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек / persons
  • танков – 11 464 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 823 (+19) ед.
  • артиллерийских систем – 35 542 (+33) ед.
  • РСЗО – 1 579 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 264 (+0) ед.
  • самолетов – 434 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205) ед.
  • крылатые ракеты – 4 107 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 71 612 (+158) ед.
  • специальная техника – 4 029 (+0) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте в течение суток 26 декабря произошло 237 боевых столкновений, - Генштаб

Инфографика

Героям слава!!!!!
27.12.2025 08:12 Ответить
❗️ Загинув Денис WhiteRex Капустін - командир «Російського добровольчого корпусу», який воював за Україну

Про це повідомили в РДК.

За попередніми даними, Капустін загинув на Запорізькому напрямку в результаті удару FPV-дрона.
27.12.2025 08:26 Ответить
Минув 4329 день москальсько-української війни.
215!! одиниць знищеної техніки та 1240! чумардосів за день.
Арта, броня та логістика файно - 33/24/158
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 203 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
27.12.2025 08:41 Ответить
27.12.2025 08:43 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
27.12.2025 09:09 Ответить
Ого, багато ******** підвезли для тушкування кацапів
27.12.2025 09:25 Ответить
 
 