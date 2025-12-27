Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 203 310 человек (+1 240 за сутки), 11 464 танка, 35 542 артсистемы, 23 823 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 203 310 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 27.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек / persons

танков – 11 464 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 23 823 (+19) ед.

артиллерийских систем – 35 542 (+33) ед.

РСЗО – 1 579 (+0) ед.

средства ПВО – 1 264 (+0) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205) ед.

крылатые ракеты – 4 107 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 71 612 (+158) ед.

специальная техника – 4 029 (+0) ед.

