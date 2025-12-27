На фронте в течение суток 26 декабря произошло 237 боевых столкновений, - Генштаб
С начала суток 26 декабря на фронте произошло 237 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Захватчики нанесли один ракетный и 56 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 147 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2 275 дронов-камикадзе и осуществили 2 382 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили три штурмовые действия оккупантов. Также враг нанес два авиаудара, применив четыре управляемые авиабомбы, осуществил 86 обстрелов, из которых один — из реактивной системы залпового огня.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилепки, Старицы и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое.
- На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили 11 штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 31 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодязи, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево. Сейчас украинские защитники отражают атаки противника в двух локациях.
На Славянском направлении враг восемь раз пытался прорваться в районах Северска и Дроновки.
На Краматорском направлении украинские воины отбили три атаки в районе Миньковки и в сторону Веролюбовки.
На Константиновском направлении россияне 21 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещиевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.
С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 50 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и Дачное. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 100 оккупантов, из которых 71 — безвозвратно.
Наши защитники уничтожили:
- четыре единицы автомобильного транспорта,
- 26 беспилотных летательных аппаратов,
- два терминала спутниковой связи,
- антенна управления БПЛА,
- два пункта управления,
- склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов,
Также поражены артиллерийская система, боевая бронированная машина, автомобиль и шесть укрытий для личного состава врага.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Снежное, Вербовое, Вишневое, Вороное и Рыбное, еще три боестолкновения остаются незавершенными.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 21 попытку врага продвинуться вперед в районах Варваровки, Сладкого и Гуляйполя.
- На Ореховском направлении украинские подразделения остановили шесть вражеских атак – захватчик проявлял активность в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск, Степовое и Малая Токмачка, еще два боевых столкновения продолжаются.
- На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
У центрі російські війська встановили свій прапор на пам'ятнику Нестору Махну і зайняли штаб ТрО.
На Великобурлуцькому напрямку противник зайняв урочище Станове та ліс Криничний на ділянці площею 6,3 км. Бої йдуть у напрямку населеного пункту Колодязне.
У районі Вовчанська противник закріпився на північно-східній околиці міста, у центральній частині та закрив частину «кишені» у західній." частині міста.