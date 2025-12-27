На фронте в течение суток 26 декабря произошло 237 боевых столкновений, - Генштаб

С начала суток 26 декабря на фронте произошло 237 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Захватчики нанесли один ракетный и 56 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 147 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2 275 дронов-камикадзе и осуществили 2 382 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили три штурмовые действия оккупантов. Также враг нанес два авиаудара, применив четыре управляемые авиабомбы, осуществил 86 обстрелов, из которых один — из реактивной системы залпового огня.

Читайте также: На Покровском направлении зафиксировано 26 атак, ликвидировано 48 оккупантов. Всего на фронте — 115 боестолкновений, — Генштаб

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилепки, Старицы и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое.

На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили 11 штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 31 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодязи, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево. Сейчас украинские защитники отражают атаки противника в двух локациях.

На Славянском направлении враг восемь раз пытался прорваться в районах Северска и Дроновки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три атаки в районе Миньковки и в сторону Веролюбовки.

На Константиновском направлении россияне 21 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещиевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 50 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и Дачное. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 100 оккупантов, из которых 71 — безвозвратно.

Наши защитники уничтожили:

четыре единицы автомобильного транспорта,

26 беспилотных летательных аппаратов,

два терминала спутниковой связи,

антенна управления БПЛА,

два пункта управления,

склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов,

Также поражены артиллерийская система, боевая бронированная машина, автомобиль и шесть укрытий для личного состава врага.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Снежное, Вербовое, Вишневое, Вороное и Рыбное, еще три боестолкновения остаются незавершенными.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 21 попытку врага продвинуться вперед в районах Варваровки, Сладкого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили шесть вражеских атак – захватчик проявлял активность в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск, Степовое и Малая Токмачка, еще два боевых столкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

Читайте также: С начала суток зафиксировано 112 боевых столкновений, больше всего - на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб