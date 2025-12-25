РУС
На Покровском направлении зафиксировано 26 атак, ликвидировано 48 оккупантов. Всего на фронте - 115 боестолкновений, - Генштаб

Сводка Генштаба 25 декабря

С начала суток на фронте произошло 115 боевых столкновений, из них 26 - на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба о ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 25 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

Противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 108 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4060 дронов-камикадзе и осуществил 2792 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, применив одну управляемую авиабомбу, осуществил 68 обстрелов, из которых один – из реактивной системы залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону Вильчи. Украинские подразделения отразили семь атак, еще одно боевое столкновение пока продолжается.

Одну атаку отразили украинские защитники на Купянском направлении - в сторону Глушковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили восемь атак в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Новосергиевка и в сторону Озерного, Заречного. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении наши защитники отбили пять попыток оккупантов продвинуться в районах Северска, Серебрянки.

Одну атаку отбили украинские защитники на Краматорском направлении - в районе населенного пункта Новомарково.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и Софиевка.

На Покровском направлении враг совершил 26 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Леонтовичи, Котлино, Молодецкое, Филия, Дачное и в направлении Новопавловки, Нового Шахового, Кучерового Яра, Новоэкономического. Сейчас идет один бой.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 48 оккупантов и ранили 24; уничтожили одну артиллерийскую систему, 21 единицу беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта, три антенны-ретранслятора, три склада боеприпасов и одно укрытие личного состава противника; значительно повредили танк, две артиллерийские системы, 11 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Привольное, Рыбное, Красногорское, Зеленый Гай, Вороне, Ялта, Александроград и в сторону Искры, Вишневого, Егоровки. Сейчас идет один бой.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак оккупантов - в районах населенных пунктов Успеновка и Гуляйполе и в сторону Доброполья. Авиаудары противника подверглись Железнодорожное, Гуляйполе, Тернуватое, Белогорье.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении две вражеские атаки закончились для оккупантов безрезультатно. Противник нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами по населенному пункту Новотягинка.

https://t.me/dragonspech/9602 Дмитро Каленчук-Вовнянко, https://t.me/dragonspech/9602 інструктор пілотів БПЛА в навч.центрі ЗСУ:
Той випадок коли мене жорстко збентежило і роздратувало. Це - Донецьк. Це там тепер зимою діжки з водою підігрівають за допомогою буржуйок. На дворі - перша чверть 21 сторіччя.https://scontent.fiev25-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/604528235_25488409560811882_1634448474239064276_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720_tt6&_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=-tPDnlsjRaMQ7kNvwGmIHdw&_nc_oc=AdlGwR_OuFKSL22xNZb7l1Vnu8ReLPo6_PCd-qr85IOO-0OziF4xpVJE02RRJ8XoUok&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fiev25-1.fna&_nc_gid=Q6KqVT2cmK0aVeUUw5hEvQ&oh=00*****************************************-OCiSA&oe=69537A76
Це той самий Донецьк, який палав вогнями реклами щовечора і де в ресторанах було не пропхнутися. Це той самий Донецьк, в який я приїздив у відрядження і мене тягли в шинок та хвалилися як у них все зе бест! Це той самий Донецьк який приймав Євро-2012 і де виступала Бейонс. Донецьк - місто троянд...
Тепер Донецьк це місто лайна в пакетиках і діж з водою які підігрівають дровами...
Ні, я не питатиму "Як?" і "Чого добилися?" Для мене навала Москви це давно як навала зомбі які знищують і отруюють все до чого дотяглися. Якщо вони зайняли Донецьк - там не може бути інакше.
Я просто вкотре усвідомив чому я в ЗСУ і чому не відмовляюся від жодного відрядження у бік фронту. Чому я пишаюся що колишній підприємець, нині я старший сержант ЗСУ. Саме через це. Аби зупинити їх. Аби зомбі made in Russia не дотяглися до того що мені дорого і до тих хто для мене дорогий. Бо буде так само як в Донецьку.
Я вкотре усвідомив чому громадяни в Україні зараз можуть бути або в ЗСУ, або для ЗСУ. А всі інші уже готові підігрівати діжки буржуйками і бігати на цирлах перед кадирівцями. Власне, як всі кріпаки. Бо козаки - б'ються.
показать весь комментарий
25.12.2025 22:42 Ответить
 
 