На Покровском направлении зафиксировано 26 атак, ликвидировано 48 оккупантов. Всего на фронте - 115 боестолкновений, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 115 боевых столкновений, из них 26 - на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба о ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 25 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

Противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 108 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4060 дронов-камикадзе и осуществил 2792 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, применив одну управляемую авиабомбу, осуществил 68 обстрелов, из которых один – из реактивной системы залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону Вильчи. Украинские подразделения отразили семь атак, еще одно боевое столкновение пока продолжается.

Одну атаку отразили украинские защитники на Купянском направлении - в сторону Глушковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили восемь атак в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Новосергиевка и в сторону Озерного, Заречного. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении наши защитники отбили пять попыток оккупантов продвинуться в районах Северска, Серебрянки.

Одну атаку отбили украинские защитники на Краматорском направлении - в районе населенного пункта Новомарково.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и Софиевка.

На Покровском направлении враг совершил 26 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Леонтовичи, Котлино, Молодецкое, Филия, Дачное и в направлении Новопавловки, Нового Шахового, Кучерового Яра, Новоэкономического. Сейчас идет один бой.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 48 оккупантов и ранили 24; уничтожили одну артиллерийскую систему, 21 единицу беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта, три антенны-ретранслятора, три склада боеприпасов и одно укрытие личного состава противника; значительно повредили танк, две артиллерийские системы, 11 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Привольное, Рыбное, Красногорское, Зеленый Гай, Вороне, Ялта, Александроград и в сторону Искры, Вишневого, Егоровки. Сейчас идет один бой.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак оккупантов - в районах населенных пунктов Успеновка и Гуляйполе и в сторону Доброполья. Авиаудары противника подверглись Железнодорожное, Гуляйполе, Тернуватое, Белогорье.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении две вражеские атаки закончились для оккупантов безрезультатно. Противник нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами по населенному пункту Новотягинка.