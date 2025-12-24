Килзоны на фронте могут достигать до 30 км, - Нацгвардия
Килзоны на фронте из-за применения дронов расширились, сейчас они могут достигать 30 километров,
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинское радио, об этом сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.
Что такое кольцовая зона?
"Мы, конечно, говорим и о кольцевых зонах, потому что уже нет таких массовых механизированных штурмов в открытом пространстве. Сейчас это сочетание авиаударов, артиллерии и работа дронов по обе стороны от линии фронта", - рассказал спикер.
Он подчеркнул, что кольцо обороны - это не участок от наших позиций до противника. Оно может простираться за линией обороны и его нужно считать в обе стороны. То есть, если речь идет о 10-15 км, то нужно умножать в обе стороны.
Может достигать 30 км
Так, Музычук отметил, что кольцевая зона может достигать 30 км
"Она может достигать до 30 км за счет того, что противник может использовать дроны, и с нашей стороны так же перекрывается сектор", - добавил он.
По словам спикера, сейчас на Купянском направлении, на Покровском, в районе Доброполья фактически везде кольцовые зоны варьируются.
"Конечно, самая активная зона - это 5-10 км, однако мы видели, что прилетает даже по прифронтовым населенным пунктам до 30 км. Поэтому эта война дронов масштабируется с обеих сторон, но наши артиллеристы достаточно эффективно работают", - рассказал Музычук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль