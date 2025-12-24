Кілзони на фронті можуть сягати до 30 км, - Нацгвардія

Кілзони на фронті через застосування дронів розширилися, нині вони можуть сягати 30 кілометрів,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українське радіо, про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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Що таке кілзона?

"Ми, звичайно, говоримо й про кілзони, тому що вже немає таких масових механізованих штурмів у відкритому просторі. Зараз це поєднання авіаударів, артилерії і робота дронів по обидва боки від лінії фронту", - розповів речник.

Він наголосив, що кілзона - це не ділянка від наших позицій до противника. Вона може протягуватися за лінією оборони і її потрібно рахувати в обидва боки. Тобто, якщо йдеться про 10-15 км, то треба множити в обидва боки.

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Може сягати 30 км

Так, Музичук зауважив, що кілзона може сягати до 30 км.

"Вона може сягати до 30 км за рахунок того, що противник може використовувати дрони, і з нашого боку так само перекривається сектор", - додав він.

За словами речника, зараз на Купʼянському напрямку, на Покровському, в районі Добропілля фактично скрізь кілзони варіюються.

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"Звісно, що найактивніша зона - це 5-10 км, проте ми бачили, що прилітає навіть по прифронтових населених пунктах до 30 км. Тому ця війна дронів масштабується з обох боків, але наші артилеристи досить ефективно працюють", - розповів Музичук.