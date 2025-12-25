Россияне пытались зайти в Вильчу на Харьковщине, но были разбиты, - Трегубов

Российские войска пытались проникнуть в поселок Вильча Волчанской громады, однако украинские силы разбили оккупантов и удержали населенный пункт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільне" сообщил начальникуправления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Россияне пытались войти в Вильчу, да. Были попытки непосредственной инфильтрации, но сейчас с мест приходят доклады, что удалось их там разбить, что удалось удержать непосредственно населенный пункт. По крайней мере, активного присутствия россиян в нем нет", - сказал Трегубов.

Заявления РФ о Вильче не соответствуют реальной ситуации на фронте

По его словам, российская сторона уже сообщала о якобы захвате Вильчи, однако эта ситуация повторяет историю с так называемым "взятием" Купянска. Оккупанты активно пытались продвинуться в этом направлении, задействовали значительные силы, однако понесли большие потери личного состава без достижения заявленного результата.

"Надо понимать, что именно Волчанское направление, оно объективно сейчас сложное, потому что там трудно держать оборону в полностью разрушенном Волчанске. Плюс россияне пытаются обходить сам город и заходить с других сторон", - пояснил Трегубов.

