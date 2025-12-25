Росіяни намагалися зайти у Вільчу на Харківщині, але були розбиті, - Трегубов
Російські війська намагалися інфільтруватися у селище Вільча Вовчанської громади, однак українські сили розбили окупантів і втримали населений пункт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Суспільне" повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
"Росіяни намагалися увійти у Вільчу, так. Були спроби безпосередньої інфільтрації, але зараз з місць приходять доповіді, що вдалося їх там розбити, що вдалося утримати безпосередньо населений пункт. Принаймні, активної присутності росіян в ньому немає", - сказав Трегубов.
Заяви РФ про Вільчу не відповідають реальній ситуації на фронті
За його словами, російська сторона вже звітувала про нібито захоплення Вільчі, однак ця ситуація повторює історію з так званим "взяттям" Куп’янська. Окупанти активно намагалися просунутися в цьому напрямку, задіювали значні сили, однак зазнали великих втрат особового складу без досягнення заявленого результату.
"Треба розуміти, що саме Вовчанський напрямок, він об'єктивно зараз складний, бо там важко тримати оборону у повністю зруйнованому Вовчанську. Плюс росіяни намагаються обходити саме місто і заходити з інших боків", - пояснив Трегубов.
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