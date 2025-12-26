С начала суток зафиксировано 112 боевых столкновений, больше всего - на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 112 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 26 декабря, передает Цензор.НЕТ.

От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности Кучеровка, Рыжевка, Искрисковщина, Безсаловка, Малушино, Волфино, Белокопытово, Уланово Сумской области; Блешня, Клюсы, Гирск Черниговской области.

Ситуация на севере

Три вражеские атаки отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес два авиаудара, сбросил четыре управляемые авиабомбы, осуществил 61 обстрел, в частности один — из реактивной системы залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилепки и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое. Два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отбили пять вражеских атак в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска, еще четыре боевые столкновения продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 27 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Среднее, Редкодуб, Колодязи, Шандриголово, Заречное и в сторону населенного пункта Ставки. Силы обороны остановили 19 попыток продвижения противника, бои продолжаются в восьми локациях.

На Славянском направлении в настоящее время продолжается бой в районе Дроновки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчик 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещиевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 20 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и Дачное. Пять боевых столкновений продолжаются.

Сегодня на Александровском направлении противник восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Вороне и Рыбное, три боевых столкновения продолжаются. Авиация противника нанесла удар по населенному пункту Просяна.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили семь попыток врага продвинуться вперед в районе Варваровки и Гуляйполя, еще семь боевых столкновений продолжаются. Авиационные удары подверглись населенные пункты Воздвижовка, Прилуки и Зализнычное.

На Ореховском направлении Силы обороны отражают три атаки врага в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

В Генштабе добавили, что на других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.