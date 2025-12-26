Від початку доби зафіксовано 112 бойових зіткнень, найбільше - на Лиманському і Покровському напрямках, - Генштаб

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 112 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 26 грудня, передає Цензор.НЕТ.

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Від артилерійських обстрілів з території рф страждають прикордонні населені пункти, зокрема Кучерівка, Рижівка, Іскрисківщина, Безсалівка, Малушине, Волфине, Білокопитове, Уланове Сумської області; Блешня, Клюси, Гірськ Чернігівської області.

Ситуація на півночі

Три ворожі атаки відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав два авіаудари, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 61 обстріл, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке. Два бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили п’ять ворожих атак у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська, ще чотири боєзіткнення наразі тривають.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 27 разів поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Середнє, Рідкодуб, Колодязі, Шандриголове, Зарічне та у бік населеного пункту Ставки. Сили оборони зупинили 19 спроб просування противника, бої тривають у восьми локаціях.

На Слов’янському напрямку на даний час триває бій в районі Дронівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбник 18 разів атакував у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. Дотепер тривають шість бойових зіткнень.

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На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне. П’ять бойових зіткнень тривають.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник вісім разів атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Товсте, Вороне та Рибне, три боєзіткнення наразі тривають. Авіація противника завдала удару по населеному пункту Просяна.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили сім спроб ворога просунутись уперед в районі Варварівки та Гуляйполя, ще сім боєзіткнень тривають. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Воздвижівка, Прилуки та Залізничне.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбивають три атаки ворога в районі Малих Щербаків.

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На Придніпровському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

У Генштабі додали, що на інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.