Північно-Слобожанський напрямок: РФ безрезультатно штурмує українські позиції, - 78 ОДШБр

На Північно-Слобожанському напрямку російські війська намагаються просунутися в прикордонних районах Сумської області, однак усі спроби противника залишаються безрезультатними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі телемарафону повідомив начальник відділення комунікацій 78 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Назар Бородін.

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Штурми в напрямку Кіндратівки та Андріївки

За його словами, у смузі відповідальності бригади діє противник зі складу 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ, який постійно намагається проводити штурмові дії у напрямку населених пунктів Кіндратівка та Андріївка.

Водночас завдяки злагодженим діям українських десантників і суміжних підрозділів ворогу не вдається реалізувати свій задум. Також Сили оборони не допускають створення противником плацдарму для наступу на населений пункт Хотінь. За словами Бородіна, ситуація на ділянці повністю контрольована українськими військовими.

Втрати противника та вогневий контроль логістики

Офіцер також повідомив, що нещодавно російські війська намагалися просунутися в напрямку населеного пункту Степне, однак зазнали значних втрат - було знищено близько сотні окупантів.

Крім того, під вогневим контролем Сил оборони України перебувають населені пункти на території РФ, зокрема Сергіївка, Єлизаветівка, Синяк і Кульбаки. 78 окрема десантно-штурмова бригада також контролює логістичні маршрути противника, ускладнюючи підвезення боєприпасів і продовольства.

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За словами Назара Бородіна, російські війська продовжують застосовувати тактику масованих штурмів без належного вогневого забезпечення, зазнаючи при цьому значних втрат.