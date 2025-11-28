Російські війська не досягли успіхів на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, - Нацгвардія

Російські війська не змогли просунутися на Північно-Слобожанському та Курському напрямках попри активні штурмові дії та застосування артилерії.

Про це в телеетері повідомив речник Нацгвардії України Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Зараз бачимо, що противник не досяг успіхів на цьому напрямку: йому не вдалося ані закріпитися, ані досягти хоча б якихось тактичних проривів", - сказав він.

За словами речника, за минулу добу на цих напрямках зафіксовано вісім боєзіткнень, що свідчить про відносно низьку динаміку штурмових спроб ворога.

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"По цій ділянці фронту традиційно противник досить часто застосовує керовані авіаційні бомби так само, як взагалі по півночі Харківщини. Зараз за останній час це ще невеликі групи піхоти і, звичайно, мають місце штурмові вилазки, коли противник намагається зайти в глибину наших позицій через прикордонні ділянки, використовуючи при цьому артилерійські удари і тактику диверсійно-розвідувальних груп", - зазначив Музичук.

Речник додав, що українська сторона постійно відстежує переміщення та ресурси ворога на цій ділянці, оскільки логістика російських підрозділів тут є простішою та дозволяє швидше поповнювати боєкомплект і техніку.

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