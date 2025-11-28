Российские войска не достигли успехов на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, - Нацгвардия

Российские войска не смогли продвинуться на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, несмотря на активные штурмовые действия и применение артиллерии.

Об этом в эфире сообщил спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас видим, что противник не достиг успехов на этом направлении: ему не удалось ни закрепиться, ни достичь хотя бы каких-то тактических прорывов", - сказал он.

По словам спикера, за прошедшие сутки на этих направлениях зафиксировано восемь боестолкновений, что свидетельствует об относительно низкой динамике штурмовых попыток врага.

"На этом участке фронта противник традиционно довольно часто применяет управляемые авиационные бомбы, как и вообще по всей северной части Харьковской области. Сейчас за последнее время это еще небольшие группы пехоты и, конечно, имеют место штурмовые вылазки, когда противник пытается зайти в глубину наших позиций через приграничные участки, используя при этом артиллерийские удары и тактику диверсионно-разведывательных групп", - отметил Музычук.

Спикер добавил, что украинская сторона постоянно отслеживает перемещения и ресурсы врага на этом участке, поскольку логистика российских подразделений здесь проще и позволяет быстрее пополнять боекомплект и технику.

