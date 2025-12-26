Северо-Слобожанское направление: РФ безрезультатно штурмует украинские позиции, - 78-я ОДШБр

На Северо-Слобожанском направлении российские войска пытаются продвинуться в приграничных районах Сумской области, однако все попытки противника остаются безрезультатными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник отдела коммуникаций 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Назар Бородин.

Штурмы в направлении Кондратовки и Андреевки

По его словам, в зоне ответственности бригады действует противник из состава 810-й бригады морской пехоты ВС РФ, который постоянно пытается проводить штурмовые действия в направлении населенных пунктов Кондратовка и Андреевка.

В то же время благодаря слаженным действиям украинских десантников и смежных подразделений врагу не удается реализовать свой замысел. Также Силы обороны не допускают создания противником плацдарма для наступления на населенный пункт Хотынь. По словам Бородина, ситуация на участке полностью контролируется украинскими военными.

Потери противника и огневой контроль логистики

Офицер также сообщил, что недавно российские войска пытались продвинуться в направлении населенного пункта Степное, однако понесли значительные потери - было уничтожено около сотни оккупантов.

Кроме того, под огневым контролем Сил обороны Украины находятся населенные пункты на территории РФ, в частности Сергиевка, Елизаветовка, Синяк и Кульбаки. 78-я отдельная десантно-штурмовая бригада также контролирует логистические маршруты противника, затрудняя подвоз боеприпасов и продовольствия.

По словам Назара Бородина, российские войска продолжают применять тактику массированных штурмов без надлежащего огневого обеспечения, при этом неся значительные потери.