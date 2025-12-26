РФ давит на Покровском направлении, атакует возле Константиновки, - Генштаб ВСУ. КАРТА

За прошедшие сутки зафиксировано 121 боевое столкновеление на передовой, где Силы обороны защищают Украину от российских оккупантов.

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 172 управляемые авиобомбы. Кроме этого, осуществил 3614 обстрелов, в том числе 90 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5804 дрона-камикадзе.



Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Александровка Днепропетровской области; Новотягинка Херсонской области; Зализнычное, Гуляйполе, Терноватое, Белогорье, Верхняя Терса, Староукраинка, Любицкое, Зеленое, Бойковое Запорожской области; Затока Одесской области.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления, один другой важный объект противника и два артиллерийских средства российских захватчиков.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отразили одну атаку оккупантов, противник нанес один авиационный удар, применив при этом одну управляемую авиабомбу, осуществил 107 обстрелов, из которых два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону Вильчи.

На Купянском направлении вчера произошла одна вражеская атака. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Новосергиевка и в сторону Озерного, Заречного.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Сиверска и Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Новомарково.

На Константиновском направлении враг осуществил 15 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Клебан-Бык, Щербиновка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Леонтовичи, Котлино, Молодецкое, Филия, Дачное, Гришино и в направлении Новопавловки, Нового Шахово, Кучерового Яра, Новоэкономичного.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 15 атак в районах населенных пунктов Привольное, Рыбное, Красногорское, Зеленый Гай, Вороное, Ялта, Александроград и в сторону Искры, Вишневого, Егоровки.

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак оккупантов - в районах населенных пунктов Успеновка и Гуляйполе и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Павловка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

