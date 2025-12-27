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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 203 310 осіб (+1 240 за добу), 11 464 танки, 35 542 артсистеми, 23 823 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 203 310 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 27.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб / persons
  • танків – 11 464 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 823 (+19) од.
  • артилерійських систем – 35 542 (+33) од.
  • РСЗВ – 1 579 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 264 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205) од.
  • крилаті ракети – 4 107 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 71 612 (+158) од.
  • спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (21513) Генштаб ЗС (8640) ліквідація (4827) літак (3125) танк (2196) знищення (10534)
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