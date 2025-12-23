На Покровском направлении 27 боестолкновений, 6 вражеских атак отражены возле Гуляйполя, - Генштаб
С начала суток, 23 декабря, на фронте произошло 67 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Как сообщается, противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Гута-Студенецкая, Зализный Мост Черниговской области; Рыжевка, Кучеровка, Ястребино, Искрисковщина, Атинское Сумской области.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг один раз атаковал позиции украинских защитников, в настоящее время продолжается бой, также осуществил 89 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, из которых дважды – из реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Григоровки. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.
На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного и в районе Кругляковки, две атаки наши защитники уже отбили, сейчас продолжаются два боестолкновения.
Обстановка на Востоке
- По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отбили две атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовка и Колодязи.
- На Славянском направлении идет бой в районе Дроновки.
- На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
- На Константиновском направлении захватчики осуществили девять наступательных действий вблизи населенных пунктов Щербиновка, Яблоневка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Софиевки. Одна атака до сих пор продолжается.
- "На Покровском направлении в течение дня противник 27 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Орехово и Дачное. Два боестолкновения продолжаются до сих пор", - говорится в сообщении.
Обстановка на юге
- На Александровском направлении агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Привольное и Рыбное.
- На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили шесть атак оккупантов вблизи населенного пункта Гуляйполе, в настоящее время бои продолжаются в четырех локациях. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Прилуки, Зализнычное, Чаривное и Варваровка.
- На Ореховском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степное. Авиаудар подверглась Новояковлевка.
- На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
Украинские войска изматывают врага по всей линии боевого столкновения и в тылу.
