На Покровском направлении 27 боестолкновений, 6 вражеских атак отражены возле Гуляйполя, - Генштаб

С начала суток, 23 декабря, на фронте произошло 67 боевых столкновений.

Обстрелы

Как сообщается, противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Гута-Студенецкая, Зализный Мост Черниговской области; Рыжевка, Кучеровка, Ястребино, Искрисковщина, Атинское Сумской области.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг один раз атаковал позиции украинских защитников, в настоящее время продолжается бой, также осуществил 89 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, из которых дважды – из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Григоровки. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного и в районе Кругляковки, две атаки наши защитники уже отбили, сейчас продолжаются два боестолкновения.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отбили две атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовка и Колодязи.

На Славянском направлении идет бой в районе Дроновки.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики осуществили девять наступательных действий вблизи населенных пунктов Щербиновка, Яблоневка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Софиевки. Одна атака до сих пор продолжается.

"На Покровском направлении в течение дня противник 27 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Орехово и Дачное. Два боестолкновения продолжаются до сих пор", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

На Александровском направлении агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Привольное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили шесть атак оккупантов вблизи населенного пункта Гуляйполе, в настоящее время бои продолжаются в четырех локациях. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Прилуки, Зализнычное, Чаривное и Варваровка.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степное. Авиаудар подверглась Новояковлевка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

Украинские войска изматывают врага по всей линии боевого столкновения и в тылу.

