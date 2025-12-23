Украинские войска отошли из Сиверска на Донетчине, - Генштаб
С целью сохранения жизней воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта Сиверск Донецкой области.
Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.
В районе Сивера продолжаются тяжелые бои
Отмечается, что Силы обороны Украины во время боев за Сиверск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой.
"Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. Захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного преимущества и постоянного давления небольшими штурмовыми группами в сложных погодных условиях", - отмечает Генштаб.
Сиверск - под огневым контролем ВСУ
Оккупантам, находящимся в городе, наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокирование подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения, добавляет военное руководство.
- Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на Славянском направлении.
- Принимаются все меры для снижения наступательного потенциала частей и подразделений врага.
"Пошуково - ударні" дії якщо і плануються, то це не потрібно "світити"
За словами народного депутата, основною проблемою на цій ділянці фронту стала неможливість забезпечення життєдіяльності гарнізону. Всі під'їзні шляхи до району знаходяться під вогневим контролем російських окупаційних військ, що робить будь-які спроби заїхати в місто для ротації або доставки постачання смертельно небезпечними.
Какая, ****, неожиданность, не было никогда и вот опять...
На торжествє о том лі толки -
Во что нам встала та страда,
Когда ми сами вплоть до Волгі
Здавали чохом города...