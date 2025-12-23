РУС
Новости Бои на востоке Украины
2 718 24

Украинские войска отошли из Сиверска на Донетчине, - Генштаб

ВСУ отошли из Севера

С целью сохранения жизней воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта Сиверск Донецкой области.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

В районе Сивера продолжаются тяжелые бои

Отмечается, что Силы обороны Украины во время боев за Сиверск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой.

"Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. Захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного преимущества и постоянного давления небольшими штурмовыми группами в сложных погодных условиях", - отмечает Генштаб.

Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют намерение врага обойти Сиверск, - ГВ "Схід"

Сиверск - под огневым контролем ВСУ

Оккупантам, находящимся в городе, наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокирование подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения, добавляет военное руководство.

  • Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на Славянском направлении.
  • Принимаются все меры для снижения наступательного потенциала частей и подразделений врага.

Враг пытается обойти Сиверск, - ГВ "Схід"

Генштаб ВС (7407) Донецкая область (11702) Бахмутский район (731) Северск (198)
+4
Хто там що виснажив ?! Місто впало буквально за тиждень, це не Покровськ, якому пророчили захоплення ще рік тому, але він якось тримався.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:48 Ответить
+4
Северск профукали за месяц. Судя по продвижению орков, у нас фронт посыпался. СЗЧ зашкаливает, командование творит непонятно что. Зачем Путину останавливаться, если у него все получается. Русские будут щи лаптями хлебать, но радоваться, что они вяликие и страшные.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:03 Ответить
+3
Сирок некчема. Нічого не може. А ні рейдів, а ні обходів, Лише глуха оборона, яка нічого на дає за умов тотальної переваги ворога. Нема у сирка таланту командувати і перемагати ворога, лише оде сереньовічне - тримати лінію, а потім - відступаємо
показать весь комментарий
23.12.2025 17:56 Ответить
Для кацапів відкривається Слов"янськ
показать весь комментарий
23.12.2025 17:47 Ответить
Їм буде простіше знайти з півночі, від Лиману.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:49 Ответить
Тільки от Лиман тримається і там серйозні бригади, а Сіверськ профукали за кілька днів.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:59 Ответить
Лиман тримався поки Сіверськ тримався. А фронт як ланцюг якщо рветься в одному місці то потім провисає і в іншому
показать весь комментарий
23.12.2025 18:24 Ответить
рашисткий хенерал з чиїм паспортом? здає Україну разом з оманським шашликом
показать весь комментарий
23.12.2025 17:53 Ответить
Коротко і ясно... І немає ніяких замовчувань!
"Пошуково - ударні" дії якщо і плануються, то це не потрібно "світити"
показать весь комментарий
23.12.2025 17:48 Ответить
Повзуча окупація , який президент такі і здобутки, в історії України чи світу була людина в президентах яка не служила в армії і "керує" операціями?
показать весь комментарий
23.12.2025 17:48 Ответить
Пол года рассказывали, как на этом направление хорошо и потужно! А оказалось как и везде, "воюют" только пиСтоболы пресс служб, а пехоты и укреплений нет!
показать весь комментарий
23.12.2025 17:49 Ответить
І Ви туди ж, куди Залужний? 😲 Вам теж 600 тисяч підготовлених піхотинців треба? А фіг Вам і Залужному! Залужного - на дємбєль, а найоптимальніший мобресурс 18-23 роки - за кордон! Ми про вибори маємо думати, а не про войнушкі! (Це сарказм, якщо щось).
показать весь комментарий
23.12.2025 17:55 Ответить
Не совсем понял, Залужный стал "вдруг" непридатным больше, чем пол года назад! Я говорил про другое, когда на направление хорошо все начальники рассказывают, какие они " храбрецы и стратеги" как только "жопа", герои начальники новые "выдумки" выдумывают!
показать весь комментарий
23.12.2025 17:59 Ответить
Ростік ! А тобі рочків скільки що ти так патріотично , мабуть за 60 ? Як там твої онучки - на польській передовій , чи до канадійської дісталися ?(( Ну а про Залужного заспокойся , вже було до нього як з гаді героїню ліпили , не все так просто коли мова про золото заходить , я його обійми із сонцесяйним після відставки " за станом здоров'я " довго пам'ятатиму , як і мовчання щодо розмінування півдня .
показать весь комментарий
23.12.2025 18:03 Ответить
У мене внуків ще нема. 😊 Донька вчиться у Львівській політехніці, тому оце - сам дурак якось не підзодить. Аро вік - не будемо, хоча майже вгадав. Зі здоров'ям погано останнім часом - діабет і постійно високий тиск, окрім того рука скалічена. Права. Так що теж мимо. У воєнкомвті вперше був ще у 2014-му. Потім вже у ТЦК теж був у 2023-му, ВЛК прходив. Думаю, що з моїми проблемами не таке вже і солодке життя. Тепер по темі - Залужний, як виявляється, таки правий був стосовно мобілізації. Нє? І так, людей, тим паче підготовлених нема. А якщо випустити 22-25 річних - то не буде ніяких. Зовсім.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:18 Ответить
Ден - ти друг дон дона ? Якщо так , тоді не дивно бо дон дони тільки з вівцями воюють . Якщо ні , то у тебе сміття уголові , поприбирай там перед Різдвом .
показать весь комментарий
23.12.2025 17:57 Ответить
Так на цьому напрямі 3 роки лінія фронту не рухалась взагалі-то. А як зняли батальон Свобода і комбата К2 забрали на підвищення - так все й посипалось
показать весь комментарий
23.12.2025 18:00 Ответить
Тисяча орків в день ліквідовується а вони наступають і наступають..щось не сходиться в бравурних речах сирка, вони там з інкубатора виходять прямо?
показать весь комментарий
23.12.2025 17:51 Ответить
На фронті в районі Покровська зафіксовано критичне ускладнення оперативної обстановки: підрозділи Збройних Сил України, що тримають оборону в Мирнограді, потрапили в оперативне оточення. Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За словами народного депутата, основною проблемою на цій ділянці фронту стала неможливість забезпечення життєдіяльності гарнізону. Всі під'їзні шляхи до району знаходяться під вогневим контролем російських окупаційних військ, що робить будь-які спроби заїхати в місто для ротації або доставки постачання смертельно небезпечними.
показать весь комментарий
23.12.2025 17:52 Ответить
А що, Зєлєнскій вихід знайшов, як кацапам по-тихому Донбас віддати. І підкопатися важко, хоча підозра таки є.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:04 Ответить
Ворог намагається обійти Сіверськ, - УВ "Схід"

Какая, ****, неожиданность, не было никогда и вот опять...
показать весь комментарий
23.12.2025 17:56 Ответить
Сирок некчема. Нічого не може. А ні рейдів, а ні обходів, Лише глуха оборона, яка нічого на дає за умов тотальної переваги ворога. Нема у сирка таланту командувати і перемагати ворога, лише оде сереньовічне - тримати лінію, а потім - відступаємо
показать весь комментарий
23.12.2025 17:56 Ответить
Наступний Слов'янськ? Тобто окупанти наступають в складних погодних умовах а ЗСУ не можуть тримати оборону в складних погодних умовах? Тобто на всіх фронтах у Творожкова срака а по моцкві і по рашистській енергетиці ми не б'єм щоб не було ескалацій? Зашибісь млять
показать весь комментарий
23.12.2025 18:07 Ответить
Проте, буде що згадати після Перемоги.
На торжествє о том лі толки -
Во что нам встала та страда,
Когда ми сами вплоть до Волгі
Здавали чохом города...
показать весь комментарий
23.12.2025 18:23 Ответить
 
 