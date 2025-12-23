Украинские войска отошли из Сиверска на Донетчине, - Генштаб

С целью сохранения жизней воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта Сиверск Донецкой области.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

В районе Сивера продолжаются тяжелые бои

Отмечается, что Силы обороны Украины во время боев за Сиверск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой.

"Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. Захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного преимущества и постоянного давления небольшими штурмовыми группами в сложных погодных условиях", - отмечает Генштаб.

Сиверск - под огневым контролем ВСУ

Оккупантам, находящимся в городе, наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокирование подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения, добавляет военное руководство.

Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на Славянском направлении.

Принимаются все меры для снижения наступательного потенциала частей и подразделений врага.

