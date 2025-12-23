Українські війська відійшли з Сіверська на Донеччині, - Генштаб

З метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту Сіверськ Донецької області.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

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В районі Сіверська тривають важкі бої

Зазначається, що Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною.

"Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці й попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії. Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах", - зазначає Генштаб.

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Сіверськ під вогневим контролем ЗСУ

Окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування, додає військове керівництво.

Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Слов’янському напрямку.

Вживаються всі заходи для зниження наступального потенціалу частин та підрозділів ворога.

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