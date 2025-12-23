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Новини Бої на сході України
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Українські війська відійшли з Сіверська на Донеччині, - Генштаб

ЗСУ відійшли з Сіверська

З метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту Сіверськ Донецької області.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

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В районі Сіверська тривають важкі бої

Зазначається, що Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною.

"Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці й попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії. Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах", - зазначає Генштаб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони контролюють північну частину Покровська і блокують намір ворога обійти Сіверськ, - УВ "Схід"

Сіверськ під вогневим контролем ЗСУ

Окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування, додає військове керівництво.

  • Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Слов’янському напрямку.
  • Вживаються всі заходи для зниження наступального потенціалу частин та підрозділів ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається обійти Сіверськ, - УВ "Схід"

Автор: 

Генштаб ЗС (8629) Донецька область (11471) Бахмутський район (860) Сіверськ (218)
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Топ коментарі
+30
Хто там що виснажив ?! Місто впало буквально за тиждень, це не Покровськ, якому пророчили захоплення ще рік тому, але він якось тримався.
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23.12.2025 17:48 Відповісти
+22
Повзуча окупація , який президент такі і здобутки, в історії України чи світу була людина в президентах яка не служила в армії і "керує" операціями?
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23.12.2025 17:48 Відповісти
+21
Сирок некчема. Нічого не може. А ні рейдів, а ні обходів, Лише глуха оборона, яка нічого на дає за умов тотальної переваги ворога. Нема у сирка таланту командувати і перемагати ворога, лише оде сереньовічне - тримати лінію, а потім - відступаємо
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23.12.2025 17:56 Відповісти

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