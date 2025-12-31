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Новини Оновлені карти DeepState Оновлення мапи DeepState Бойові дії на Покровському напрямку Бої на Сумщині
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Росіяни окупували Новомиколаївку на Сумщині та просунулися біля Молодецького на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Просування ворога на Сумщині та Донеччині

Російські війська захопили село Новомиколаївка Сумської області. Також противник має просування поблизу трьох населених пунктів на Сумщині й Донеччині.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога на Сумщині та Донеччині

"Мапу оновлено. Ворог окупував Новомиколаївку, а також просунувся поблизу Варачиного, Грабовського (Сумський район, Сумська обл.) та Молодецького (Покровський район, Донецька обл.)", - вказано в повідомленні.

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Мапи

Просування ворога на Сумщині та Донеччині - мапа DeepState
Просування ворога на Сумщині та Донеччині - мапа DeepState
Просування ворога на Сумщині та Донеччині - мапа DeepState

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
  • Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
  • Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.
  • 22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це протискування": 100 окупантів зайшло у прикордонне Грабовське на Сумщині, - Трегубов

Автор: 

Сумська область (4891) Донецька область (11493) Покровський район (1811) Сумський район (672) Молодецьке (3) Новомиколаївка (2) Грабовське (35) Варачине (3) DeepState (556)
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Топ коментарі
+10
Незрозуміла стратегія війни ЗЕ з його генералами, ні куя не віддам ні метра, і тут же здається Сумська область.
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31.12.2025 16:32 Відповісти
+4
Тиждень тому , в Грабовське , зайшло менше сотні 3,14дарів - й досі не можуть їх звідти вибити ?!
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31.12.2025 16:02 Відповісти
+4
Окупація сіл Сумщини - наслідок курської авантюри творожнікова і янєлоха боневтіковича.
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31.12.2025 17:01 Відповісти

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