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Росіяни окупували Новомиколаївку на Сумщині та просунулися біля Молодецького на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські війська захопили село Новомиколаївка Сумської області. Також противник має просування поблизу трьох населених пунктів на Сумщині й Донеччині.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога на Сумщині та Донеччині
"Мапу оновлено. Ворог окупував Новомиколаївку, а також просунувся поблизу Варачиного, Грабовського (Сумський район, Сумська обл.) та Молодецького (Покровський район, Донецька обл.)", - вказано в повідомленні.
Мапи
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
- Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
- Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.
- 22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.
Топ коментарі
+10 Игорь Игорев #582421
показати весь коментар31.12.2025 16:32 Відповісти Посилання
+4 Обліковий Запис #597212
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+4 nick #614616
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