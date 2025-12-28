"Це протискування": 100 окупантів зайшло у прикордонне Грабовське на Сумщині, - Трегубов
У прикордонне село Грабовське Сумської області зайшли від 30 до понад 100 російських військових, які протиснули українську оборону в одній точці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів зазначив в ефірі "Ми-Україна" начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Він зазначив, що окупанти не намагаються обрізати логістику українських військових.
"Це протискування в одній конкретній точці безпосередньо на лінії зіткнення. Тут не треба обрізати нашу логістику, бо вони не намагаються робити рухів по охопленню, вони просто продавлюють", — пояснив Трегубов.
Речник також додав, що відстань від цього населеного пункту до російського кордону близько одного кілометра, тому в окупантів немає проблем із логістикою, оскільки це піша дистанція від території РФ.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
- Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
- Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.
- 22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.
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