"Це протискування": 100 окупантів зайшло у прикордонне Грабовське на Сумщині, - Трегубов

У прикордонне село Грабовське Сумської області зайшли від 30 до понад 100 російських військових, які протиснули українську оборону в одній точці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів зазначив в ефірі "Ми-Україна" начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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Він зазначив, що окупанти не намагаються обрізати логістику українських військових.

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"Це протискування в одній конкретній точці безпосередньо на лінії зіткнення. Тут не треба обрізати нашу логістику, бо вони не намагаються робити рухів по охопленню, вони просто продавлюють", — пояснив Трегубов.

Речник також додав, що відстань від цього населеного пункту до російського кордону близько одного кілометра, тому в окупантів немає проблем із логістикою, оскільки це піша дистанція від території РФ.

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