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Новини Війська РФ на Сумщині
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"Це протискування": 100 окупантів зайшло у прикордонне Грабовське на Сумщині, - Трегубов

грабовське

У прикордонне село Грабовське Сумської області зайшли від 30 до понад 100 російських військових, які протиснули українську оборону в одній точці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів зазначив в ефірі "Ми-Україна" начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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Він зазначив, що окупанти не намагаються обрізати логістику українських військових.

Також читайте: У районі Грабовського на Сумщині тривають прикордонні бої, - Трегубов

"Це протискування в одній конкретній точці безпосередньо на лінії зіткнення. Тут не треба обрізати нашу логістику, бо вони не намагаються робити рухів по охопленню, вони просто продавлюють", пояснив Трегубов.

Речник також додав, що відстань від цього населеного пункту до російського кордону близько одного кілометра, тому в окупантів немає проблем із логістикою, оскільки це піша дистанція від території РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація у Грабовському: російські підрозділи не просунулися вглиб території, - ДПСУ

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
  • Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
  • Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.
  • 22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.

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Сумська область (4887) Сумський район (669) Грабовське (35)
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Топ коментарі
+23
Ні, це прой@б!
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28.12.2025 16:53 Відповісти
+16
В проєкті бойового статуту зявиться ще одне визначення - "протискати"
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28.12.2025 16:53 Відповісти
+14
Не протиснули, а бездарно про.бали наше село! "Захисники", замість захищати бухали, пожирали шашлики і показували дупи )(уйломавікам, а потім в полоні обісрались і співали гівн )(уйлостана.
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28.12.2025 17:04 Відповісти

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