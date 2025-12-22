У районі Грабовського на Сумщині тривають прикордонні бої, - Трегубов

У районі Грабовського на Сумщині тривають бойові зіткнення між Силами оборони та російськими окупантами.

Про це в телеефірі розповів начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних cил Віктор Трегубов, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Триває прикордонний бій

Трегубов зазначив, що бойові дії мають характер безпосереднього прикордонного бою.

"Станом на зараз бої продовжуються, росіяни намагаються чіплятися за південні околиці села. Треба розуміти, що мова про невеличкий клаптик: площа усього села - 4 квадратних кілометри, і воно фактично перебуває на кордоні", - розповів він.

За словами речника, окупанти просунулися приблизно на кілометр від державного кордону РФ, а відстані в цьому районі не дозволяють створити класичну лінію розмежування.

"Тут ми говоримо про безпосередньо прикордонний бій. Поставити українські війська між росіянами та селом неможливо, бо між ними просто немає простору", - наголосив Трегубов.

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Захоплення цивільних

"Неприємно і дивно те, що виникла ситуація, в якій росіяни фактично захопили заручників. До війни у селищі було близько 700 мешканців, а зараз залишалося менше сотні, переважно люди похилого віку, і росіяни скористалися цим моментом та вивели їх", - сказав речник.

Коментуючи інформацію про місце депортації цивільних, Трегубов зазначив, що російська сторона заявляла про нібито Бєлгород, однак ці дані потребують перевірки.

Він додав, що наразі основним завданням є недопущення подальшого просування ворога та провокацій на суміжних ділянках фронту.

"Саме тому і цивільні адміністрації, і війська розпочали додаткову евакуацію з населених пунктів на Сумщині",- сказав Трегубов.

Можливі прорахунки українських військових

Окремо він прокоментував повідомлення щодо можливих прорахунків українських підрозділів, які утримували цю ділянку. За словами Трегубова, наразі ця інформація перевіряється.

"Якщо така ситуація виникла, треба проаналізувати, чому вона виникла і чи можна було їй ефективно запобігти", - сказав Трегубов, додавши, що "до завершення розслідування не може нікого звинувачувати".

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.

Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.

Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.

22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.

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