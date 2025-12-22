В районе Грабовского на Сумщине продолжаются пограничные бои, - Трегубов

В районе Грабовского на Сумщине продолжаются боевые столкновения между Силами обороны и российскими оккупантами.

Об этом в телеефире рассказал начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Продолжается пограничный бой

Трегубов отметил, что боевые действия носят характер непосредственного приграничного боя.

"На данный момент бои продолжаются, россияне пытаются удержаться за южные окраины села. Надо понимать, что речь идет о небольшом клочке: площадь всего села - 4 квадратных километра, и оно фактически находится на границе", - рассказал он.

По словам спикера, оккупанты продвинулись примерно на километр от государственной границы РФ, а расстояния в этом районе не позволяют создать классическую линию разграничения.

"Здесь мы говорим о непосредственно приграничном бое. Поставить украинские войска между россиянами и селом невозможно, потому что между ними просто нет пространства", - подчеркнул Трегубов.

Захват гражданских

"Неприятно и странно то, что возникла ситуация, в которой россияне фактически захватили заложников. До войны в поселке было около 700 жителей, а сейчас оставалось менее сотни, преимущественно пожилые люди, и россияне воспользовались этим моментом и вывели их", - сказал спикер.

Комментируя информацию о месте депортации гражданских, Трегубов отметил, что российская сторона заявляла о якобы Белгороде, однако эти данные требуют проверки.

Он добавил, что в настоящее время основной задачей является недопущение дальнейшего продвижения врага и провокаций на смежных участках фронта.

"Именно поэтому и гражданские администрации, и войска начали дополнительную эвакуацию из населенных пунктов в Сумской области", - сказал Трегубов.

Возможные просчеты украинских военных

Отдельно он прокомментировал сообщения о возможных просчетах украинских подразделений, которые удерживали этот участок. По словам Трегубова, в настоящее время эта информация проверяется.

"Если такая ситуация возникла, нужно проанализировать, почему она возникла и можно ли было ее эффективно предотвратить", - сказал Трегубов, добавив, что "до завершения расследования не может никого обвинять".

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что россияне зашли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.

Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.

В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.

22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

