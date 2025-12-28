"Это продавливание": 100 оккупантов вошли в приграничное Грабовское на Сумщине, - Трегубов

В приграничное село Грабовское на Сумщине зашли от 30 до более 100 российских военных, которые прорвали украинскую оборону в одной точке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире "Мы-Украина" начальник управления коммуникаций Групировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Он отметил, что оккупанты не пытаются перерезать логистику украинских военных.

"Это протискивание в одной конкретной точке непосредственно на линии соприкосновения. Здесь не нужно обрезать нашу логистику, потому что они не пытаются делать движения по охвату, они просто продавливают", - пояснил Трегубов.

Спикер также добавил, что расстояние от этого населенного пункта до российской границы около одного километра, поэтому у оккупантов нет проблем с логистикой, поскольку это пешая дистанция от территории РФ.

Что предшествовало?