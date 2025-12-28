РУС
Новости Войска РФ на Сумщине
1 293 28

"Это продавливание": 100 оккупантов вошли в приграничное Грабовское на Сумщине, - Трегубов

грабовське

В приграничное село Грабовское на Сумщине зашли от 30 до более 100 российских военных, которые прорвали украинскую оборону в одной точке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире "Мы-Украина" начальник управления коммуникаций Групировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Он отметил, что оккупанты не пытаются перерезать логистику украинских военных.

"Это протискивание в одной конкретной точке непосредственно на линии соприкосновения. Здесь не нужно обрезать нашу логистику, потому что они не пытаются делать движения по охвату, они просто продавливают", - пояснил Трегубов.

Спикер также добавил, что расстояние от этого населенного пункта до российской границы около одного километра, поэтому у оккупантов нет проблем с логистикой, поскольку это пешая дистанция от территории РФ.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что россияне зашли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек.
  • Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
  • В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское на Сумщине.
  • 22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

Автор: 

Топ комментарии
+10
Ні, це прой@б!
28.12.2025 16:53 Ответить
+6
В проєкті бойового статуту зявиться ще одне визначення - "протискати"
28.12.2025 16:53 Ответить
+4
Не протиснули, а бездарно про.бали наше село! "Захисники", замість захищати бухали, пожирали шашлики і показували дупи )(уйломавікам, а потім в полоні обісрались і співали гівн )(уйлостана.
28.12.2025 17:04 Ответить
Питання, де прикордонники?
28.12.2025 16:51 Ответить
В Україні хочуть створити селищні та сільські ТЦК. Згідно з законопроєктом №14320, ініціатором якого є премʼєр-міністерка Свириденко, селищні ТЦК отримають повноваження, аналогічні до районних та міських. Заявляється, що це дозволить пришвидшити процедури щодо військового обліку, зокрема жителям сіл та селищ не доведеться їздити до районних центрів.
Тут напевно будуть, воювати то нікому, тому і розширюють ТЦК 😸
28.12.2025 16:53 Ответить
в ОПі відкриють ТЦК чи там всі під бронею?
28.12.2025 16:56 Ответить
Опа в села боїться і заглянути
28.12.2025 16:58 Ответить
По селах нема вже кого вигрібати, дибіли бл
28.12.2025 17:02 Ответить
В селах фермери повідкупалися, тепер ще раз заплатять...
28.12.2025 17:21 Ответить
Там було 13 наших бійців. Не чув
28.12.2025 16:58 Ответить
їх в полон взяли бухими
28.12.2025 17:06 Ответить
Голова ДПСУ із замами та УДО, забезпечували міндічу з подєльніками, тихий перетин кордону! Не до захисту України їм було!! Війна московії, то для Українців, а не наймитів ригоАНАЛІВ!!
28.12.2025 17:14 Ответить
А в той точке был один боец и он пос*ать вышел.
28.12.2025 16:52 Ответить
13. Усі знають і бачили.
28.12.2025 16:57 Ответить
Умеров, з усим РНБОУ, майном своїм заклопотаний у Флориді США, а тут, з якоюсь там територію України та Грабовським, їх турбують !?!?!
28.12.2025 17:16 Ответить
В проєкті бойового статуту зявиться ще одне визначення - "протискати"
28.12.2025 16:53 Ответить
Ні, це прой@б!
28.12.2025 16:53 Ответить
У зелених гнид на "прой@б" є фірмова відповідь: "*****!".
28.12.2025 17:01 Ответить
Протиснули без питань - Трегубов
28.12.2025 16:55 Ответить
Протискування - це, коли треба продавлювати через щось.

Коли вільно заходять та виходять - це значить, що там ***** нема.
28.12.2025 16:57 Ответить
А було 13. Просто нема слів. А оці всі "просочування", "протискування" говорять навмисно. Бо ну не може ж він бути настільки тупим, як це виглядає жалюгідно. Але говорить. Значить треба, щоб суспільство бачило цю жалюгідність, але воно його масштабує уже на всю державу і відсоток уставшихатвайни збільшується.
показать весь комментарий
28.12.2025 17:04 Ответить
Не протиснули, а бездарно про.бали наше село! "Захисники", замість захищати бухали, пожирали шашлики і показували дупи )(уйломавікам, а потім в полоні обісрались і співали гівн )(уйлостана.
28.12.2025 17:04 Ответить
Всі прикордонники біля тиси мабуть, там спокійно можна ухилянтів ганяти досхочу
28.12.2025 17:04 Ответить
скажите просто- вошли, никто не сопротивлялся
28.12.2025 17:07 Ответить
Речник також додав, що відстань від цього населеного пункту до російського кордону близько одного кілометра, тому в окупантів немає проблем із логістикою Джерело: https://censor.net/ua/n3592742

А від нашого кордону яка відстань, що такі проблеми з логістикою?
28.12.2025 17:07 Ответить
Від Банкової далеченько. І на рейтинги це не впливає.
28.12.2025 17:11 Ответить
в Грабовськом 100, в Купянске 200, в Покровске тоже писали про 300 срантанцев, так прикуинуть то со стороны раши человек 2000 весь кипишь на фронте создают, хер его знает что остальные 698000 делают . Речники уже реально впаривают полную дичь
28.12.2025 17:11 Ответить
Так вони з бодунів кожен день же , з повіями по ресторанах, коли прості люди воюють і гинуть в окопах а ці покидьки жирують
28.12.2025 17:17 Ответить
А що потужна Зеленська ОДА у Сумах читинь героїчний спротив?
Скільки батальйонів ТРО сформовано?
Скільки зброї роздали місцевим жителям?
Які укріплення побудовано?

"А в отвєт тішина. Он вчєра нє вернулся із боя. Етот дядя сідіт в тєлєграмє."
28.12.2025 17:19 Ответить
Треба туди ТЦК щоб вони мобілізували кацапів у буси.
28.12.2025 17:22 Ответить
Інфільтрування з просочуваннями закінчилися. Починаються протискування.
28.12.2025 17:25 Ответить
 
 