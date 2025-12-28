"Это продавливание": 100 оккупантов вошли в приграничное Грабовское на Сумщине, - Трегубов
В приграничное село Грабовское на Сумщине зашли от 30 до более 100 российских военных, которые прорвали украинскую оборону в одной точке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире "Мы-Украина" начальник управления коммуникаций Групировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Он отметил, что оккупанты не пытаются перерезать логистику украинских военных.
"Это протискивание в одной конкретной точке непосредственно на линии соприкосновения. Здесь не нужно обрезать нашу логистику, потому что они не пытаются делать движения по охвату, они просто продавливают", - пояснил Трегубов.
Спикер также добавил, что расстояние от этого населенного пункта до российской границы около одного километра, поэтому у оккупантов нет проблем с логистикой, поскольку это пешая дистанция от территории РФ.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что россияне зашли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек.
- Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
- В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское на Сумщине.
- 22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.
Тут напевно будуть, воювати то нікому, тому і розширюють ТЦК 😸
Коли вільно заходять та виходять - це значить, що там ***** нема.
А від нашого кордону яка відстань, що такі проблеми з логістикою?
Скільки батальйонів ТРО сформовано?
Скільки зброї роздали місцевим жителям?
Які укріплення побудовано?
"А в отвєт тішина.
Он вчєра нє вернулся із боя.Етот дядя сідіт в тєлєграмє."