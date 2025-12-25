Ситуация в Грабовском: российские подразделения не продвинулись вглубь территории, - ГПСУ
Российские войска вошли в приграничное село Грабовское, но не смогли продвинуться дальше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина"заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Отмечается, что этот населенный пункт находится непосредственно на линии границы.
"Что касается россиян, которые зашли туда и пытаются продвинуться вглубь территории нашего государства, то им ничего не удается, потому что все составляющие Сил обороны и подразделения Вооруженных сил и подразделения ГПСУ не дают врагу это сделать, применяя артиллерию, в том числе и беспилотные летательные аппараты. Но в момент, когда враг начал осуществлять такие действия, то, к сожалению, с некоторых позиций нашим воинам пришлось отойти. В то же время еще раз отмечу, что продвинуться за пределы этого населенного пункта противнику не удается, и по нему наносится огневое поражение и удерживаются те позиции, на которых находятся наши военнослужащие", - пояснил Демченко.
Ситуация в Хотинской и Юнаковской громадах
Демченко также прокомментировал обстановку в пределах Хотинской и Юнаковской громад Сумской области.
По его словам, "враг проявляет определенную активность в попытках атаковать позиции наших воинов, но активность сейчас значительно меньше, и достичь каких-либо результатов противник также не может".
Таким образом, украинские силы удерживают контроль над указанными территориями, а попытки противника продвинуться не увенчались успехом.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
- Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
- В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.
- 22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.
