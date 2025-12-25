РУС
Ситуация в Грабовском: российские подразделения не продвинулись вглубь территории, - ГПСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина"заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Отмечается, что этот населенный пункт находится непосредственно на линии границы.

"Что касается россиян, которые зашли туда и пытаются продвинуться вглубь территории нашего государства, то им ничего не удается, потому что все составляющие Сил обороны и подразделения Вооруженных сил и подразделения ГПСУ не дают врагу это сделать, применяя артиллерию, в том числе и беспилотные летательные аппараты. Но в момент, когда враг начал осуществлять такие действия, то, к сожалению, с некоторых позиций нашим воинам пришлось отойти. В то же время еще раз отмечу, что продвинуться за пределы этого населенного пункта противнику не удается, и по нему наносится огневое поражение и удерживаются те позиции, на которых находятся наши военнослужащие", - пояснил Демченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грабовское в Сумской области и Северск в Донецкой области перешли под контроль армии РФ, - DeepState

Ситуация в Хотинской и Юнаковской громадах

Демченко также прокомментировал обстановку в пределах Хотинской и Юнаковской громад Сумской области.

По его словам, "враг проявляет определенную активность в попытках атаковать позиции наших воинов, но активность сейчас значительно меньше, и достичь каких-либо результатов противник также не может".

Таким образом, украинские силы удерживают контроль над указанными территориями, а попытки противника продвинуться не увенчались успехом.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
  • Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
  • В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.
  • 22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В районе Грабовского в Сумской области продолжаются пограничные бои, - Трегубов

Зі слів Ю. Берези сумські прикордонники були у змові з кацапами:

https://x.com/IncognitoBD/status/2003269943543103687
показать весь комментарий
25.12.2025 11:10 Ответить
Так
показать весь комментарий
25.12.2025 12:02 Ответить
Тобто зайшли на пів шишечки...
показать весь комментарий
25.12.2025 11:48 Ответить
Сибіга закликав, Сонцеграй розповів..
Щодня одне й те ж серед горя народного ..
показать весь комментарий
25.12.2025 12:05 Ответить
 
 