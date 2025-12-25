Ситуація у Грабовському: російські підрозділи не просунулися вглиб території, - ДПСУ
Російські війська увійшли в прикордонне село Грабовське, але не змогли просунутися далі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Зазначається, що цей населений пункт перебуває безпосередньо на лінії кордону.
"Щодо росіян, які зайшли туди і намагаються просунутися вглиб території нашої держави, то нічого їм не вдається, бо всі складові Сил оборони і підрозділи Збройних сил і підрозділи ДПСУ не дають ворогу це зробити, застосовуючи артилерію в тому числі застосовуючи і безпілотні літальні апарати. Але на момент, коли ворог почав здійснювати такі дії, то, на жаль, з деяких позицій нашим воїнам довелося відійти. Водночас ще раз зазначу, просунутися за межі цього населеного пункту противнику не вдається і по ному завдається вогневе ураження та утримуються ті позиції, на яких знаходяться наші військовослужбовці", - пояснив Демченко.
Ситуація у Хотінській та Юнаківській громадах
Демченко також прокоментував обстановку в межах Хотінської та Юнаківської громад Сумської області.
За його словами, "ворог проявляє певну активність щодо спроб атакувати позиції наших воїнів, але активність зараз значно менша, і досягти якихось результатів противник також не може".
Таким чином, українські сили утримують контроль над зазначеними територіями, а спроби противника просунутися не увінчалися успіхом.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
- Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
- Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.
- 22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.
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