Ситуація у Грабовському: російські підрозділи не просунулися вглиб території, - ДПСУ

Російські війська увійшли в прикордонне село Грабовське, але не змогли просунутися далі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Зазначається, що цей населений пункт перебуває безпосередньо на лінії кордону.

"Щодо росіян, які зайшли туди і намагаються просунутися вглиб території нашої держави, то нічого їм не вдається, бо всі складові Сил оборони і підрозділи Збройних сил і підрозділи ДПСУ не дають ворогу це зробити, застосовуючи артилерію в тому числі застосовуючи і безпілотні літальні апарати. Але на момент, коли ворог почав здійснювати такі дії, то, на жаль, з деяких позицій нашим воїнам довелося відійти. Водночас ще раз зазначу, просунутися за межі цього населеного пункту противнику не вдається і по ному завдається вогневе ураження та утримуються ті позиції, на яких знаходяться наші військовослужбовці", - пояснив Демченко.

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Ситуація у Хотінській та Юнаківській громадах

Демченко також прокоментував обстановку в межах Хотінської та Юнаківської громад Сумської області.

За його словами, "ворог проявляє певну активність щодо спроб атакувати позиції наших воїнів, але активність зараз значно менша, і досягти якихось результатів противник також не може".

Таким чином, українські сили утримують контроль над зазначеними територіями, а спроби противника просунутися не увінчалися успіхом.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.

Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.

Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.

22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.

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