Мирноград стає схожим на Покровськ, ворог починає його поглинати, - DeepState

Наступний місяць буде надскладним, адже російські окупанти прагнуть окупувати Мирноград та Покровськ, направляючи туди додаткові ресурси.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Покровськ

DeepState пишуть, що росіяни продовжують затягувати у місто свої сили та намагаються закріпитися у північній частині, періодично рашистів фіксують у районі Рівного, Світлого, Красного Лиману. Там росіяни влаштовують засідки.

"Логістика залишається вкрай важкою, якій кацапи приділяють особливу увагу, знаючи та усвідомлюючи, як для нас це важливо.

Тривають також часті операції зачистки, щоб не давати противнику накопичуватися та зберігати бодай мінімальні можливості для шляхів постачання та проведення ротацій, але обстановку це кардинально не змінює, адже у кацапні є можливості затягування піхоти, з підтримкою дронів", - пояснили вони.

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Мирноград

Аналітики зазначають, що у місті відсутня смуга оборони, лише є райони, де наші війська чинять відносно організований спротив.

"В певній мірі, Мирноград стає схожим на Покровськ. Його ворог починає також поглинати з південної частини, беручи під контроль місцевість і вже дійшов до центральної частини. Одночасно з цим відбуваються фіксації по всьому місту, де вогневий контакт з ворогом може відбутися в будь-якій точці.

Це і стало причиною переведення Мирнограду повністю в сіру зону.

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Однак задача по утриманню населеного пункту стоїть, тож бійці тримають оборону і стараються не давати противнику остаточно захопити місто", - пояснили вони.

Наразі залишається проблемним питанням перешийок, що є важливим для угрупування в Мирнограді.

У DeepState сподіваються, що командування зможе вирішити це питання, якщо розраховує на утримування міста.

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Підсумки

"Задача взяти Покровськ та Мирноград до Нового року для ворога провалена. Якби не брехня та інші внутрішні проблеми, міста перебували б в кращому становищі, однак вже як є.

В наступному році противник націлений дотиснути ці два населені пункти, направляючи додаткові ресурси, тож наступний місяць буде надскладним", - зазначили там.

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