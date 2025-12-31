Вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда, - УВ "Схід"

Фото: Українська правда

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 57 російських штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Як зазначається, українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

Обстановка на Покровському напрямку

Як зазначається, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка.

Вчора на цьому напрямку українські воїни знешкодили 118 окупантів, з них 68 - безповоротно. Знищено сім одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, три наземні роботизовані комплекси, сім БпЛА, дві антени управління. Крім того, уражено гармату, чотири одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, одну артилерійську систему та сім укриттів для особового складу.

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Бої за Покровськ та Мирноград

За даними УВ "Схід", українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста наші воїни блокують просування противника. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У Мирнограді наші воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами.

Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда.

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Обстановка у Родинському

"Сили оборони України утримують населений пункт Родинське попри брехливі заяви окупантів. Військові рф, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота триває цілодобово", - йдеться у повідомленні.

Ліквідація військ РФ

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 339 окупантів за минулу добу.

Також знищено 1062 БпЛА різних типів та 85 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема, один танк.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 48 розрахунків російських БпАК.

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