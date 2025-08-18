На Покровському напрямку окупант розстріляв цивільного, - розпочато розслідування воєнного злочину. ВIДЕО

На Покровському напрямку російський загарбник розстріляв цивільного, - розпочато розслідування воєнного злочину.

В одному з Telegram-каналів опубліковано відео, на якому в районі Родинського Покровського району окупант з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільній особі. У подальшому він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, та, оглянувши її, втік з місця злочину, передає Цензор.НЕТ.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюють досудове розслідування. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

