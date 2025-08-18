УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12208 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Розслідування воєнних злочинів РФ
1 123 3

На Покровському напрямку окупант розстріляв цивільного, - розпочато розслідування воєнного злочину. ВIДЕО

розстріл

На Покровському напрямку російський загарбник розстріляв цивільного, - розпочато розслідування воєнного злочину.

В одному з Telegram-каналів опубліковано відео, на якому в районі Родинського Покровського району окупант з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільній особі. У подальшому він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, та, оглянувши її, втік з місця злочину, передає Цензор.НЕТ.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюють досудове розслідування. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

Також дивіться: Російський диверсант розстрілює цивільну жінку посеред дороги на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18483) розстріл (277) вбивство (3153) Донецька область (9341) Офіс Генпрокурора (3393) Покровський район (907) Родинське (55)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ж було вже, він її заради телефону застрелив. ПЦ.
показати весь коментар
18.08.2025 15:58 Відповісти
Не хвилюйтесь, скоро візьмуть його в полон, відкормлять та обміняють на нашого захисника.
показати весь коментар
18.08.2025 15:59 Відповісти
Лучше отправьте на фронт всех тех бездельников,которые собираются проводить это бессмысленное расследование.
показати весь коментар
18.08.2025 16:11 Відповісти
 
 