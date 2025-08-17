Російський диверсант розстрілює цивільну жінку посеред дороги на Донеччині. ВIДЕО

Російський диверсант розстріляв цивільну жінку в населеному пункті Родинське на Донеччині.

Відповідне відео опубліковане у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

