7 837 48

Російський диверсант розстрілює цивільну жінку посеред дороги на Донеччині. ВIДЕО

Російський диверсант розстріляв цивільну жінку в населеному пункті Родинське на Донеччині.

Відповідне відео опубліковане у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники накрили техніку та живу силу окупантів, через що росіяни були змушені тікакти з позицій. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18477) війна (1466) розстріл (276) вбивство (3152) Донецька область (9336) диверсія (364) Покровський район (904) Родинське (55)
Топ коментарі
+25
ДАНА ЯРОВА:
Медіа пишуть про «приниження Трампа».
Але це не про Трампа.
Це - мить приниження всього демократичного укладу світу.
Мить приниження цінностей, на яких будувалися США і весь «вільний світ».
Найважливішим фото для мене стало не рукостискання.
А те, де солдати американської армії стелять червоний килим перед монстром, на руках якого - Абхазія, Осетія, Придністров'я, Чечня, Грузія, Сирія, Лівія, Малі, Центральноафриканська Республіка, Афганістан, Україна.
На руках якого - Буча, Маріуполь, Ізюм, Грозний, Алеппо.
На руках якого - тисячі загиблих дітей, сотні тисяч зруйнованих життів, вирізані села і цілі народи.
Армія, яка називає себе «номер один у світі», ядерна держава, яка заявляє про глобальне лідерство, вчора стелила червоний килим диктатору.
Уявіть собі: 1942 рік. І Вінстон Черчилль стелить червоний килим перед Гітлером, щоб «домовитись про мир».
Абсурд?
Неможливо?
Але саме це відбулося вчора у реальному світі.
Китай мовчить і виграє.
Росія тимчасово тріумфує.
А США та весь «вільний світ» виглядають так, ніби загрузли по коліна в коричневому.
Це не поразка однієї людини.
Це - приниження системи, яка втратила хребет.
показати весь коментар
17.08.2025 13:43 Відповісти
+16
Поганяло «підараси» дано кацапам неспроста.
показати весь коментар
17.08.2025 13:26 Відповісти
+16
хто тобі вклав в голову що солдати Вермахту розстрілювали цивільних ? Радянсько російська історіопропоганда ? це навіть історіографією назватим складно
показати весь коментар
17.08.2025 13:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вермахт просто зайчуні.
показати весь коментар
17.08.2025 13:16 Відповісти
хто тобі вклав в голову що солдати Вермахту розстрілювали цивільних ? Радянсько російська історіопропоганда ? це навіть історіографією назватим складно
показати весь коментар
17.08.2025 13:30 Відповісти
а де я писав вище що вони розстрілювали цивільних? чи у вас погано з логікою? Вище є тільки порівняння окупантів.
показати весь коментар
17.08.2025 13:39 Відповісти
образити вас і думок не було . якщо чимсь образив.вибачте. на мій погляд порівняння не зовсім коректне
показати весь коментар
17.08.2025 14:38 Відповісти
порівняння досить коректне, бо і ті, і ці - окупанти. Чи межете для когось з них запропонувати іншу дефініцію?
показати весь коментар
17.08.2025 14:43 Відповісти
Ти чув про калмицьку кінноту СС? Ці потвори заходили в села і рубали ******* навіть немовлят...зараз вони защіщают атєчєство в севео
показати весь коментар
17.08.2025 13:59 Відповісти
проблема у тому, що ви зовсім не знаєте різниці між вермахтом і шутцстаффен, і все валите на одну купу, тому мені з самого початку з вами дискутувати не цікаво.
показати весь коментар
17.08.2025 14:16 Відповісти
Вермахт воював з Червоною армією. На Нюрнбергзському процесі визнання Вермахту злочинною організацією було відхилено.
показати весь коментар
17.08.2025 13:32 Відповісти
навіть не буду сперечатись.
показати весь коментар
17.08.2025 13:40 Відповісти
Навіть СС зайчуні, а вермахт взагалі святі.
показати весь коментар
17.08.2025 13:52 Відповісти
Солдати Вермахту нікого не розстрілювали. Не дуркуй
показати весь коментар
17.08.2025 14:00 Відповісти
у вас у всіх повилазило? де я коменті написав, що солдати вермахту розстрілювали?? У моєму коменті просто порівняння окупаційних військ. Чи це так важко зрозуміти?
показати весь коментар
17.08.2025 14:19 Відповісти
Імєєт право! Вєдь он - аслабалітєль!
показати весь коментар
17.08.2025 13:19 Відповісти
Московія - країна-терорист #1 у світі
показати весь коментар
17.08.2025 13:20 Відповісти
Ну підАр кончений, шо тут скажеш...
показати весь коментар
17.08.2025 13:26 Відповісти
Поганяло «підараси» дано кацапам неспроста.
показати весь коментар
17.08.2025 13:26 Відповісти
Эта всьо галивудская пастановка.
показати весь коментар
17.08.2025 13:27 Відповісти
Це ж кращий друг Тампона який просто хоче миру і узкий язик в Львові
показати весь коментар
17.08.2025 13:28 Відповісти
пройде років двадцять, і вони знов будуть пролізати до нас із своїм балєтом, толстоєвскімі і моргенштернами. І певний "грунт", на якому все це буде проростати є і зараз, а по закінченню війни не виключаєтья що може і збільшуватись.
показати весь коментар
17.08.2025 13:35 Відповісти
не 20,а років через 3-4...
показати весь коментар
17.08.2025 14:02 Відповісти
зі своїм КВНом та 95-кварталом....
показати весь коментар
17.08.2025 14:36 Відповісти
це була найдієвіша зброя, радіація від якої за 15 років випалила мізки значної частини громадян України.
показати весь коментар
17.08.2025 15:02 Відповісти
Ненависні москалі, немає вам прощення !
показати весь коментар
17.08.2025 13:37 Відповісти
мародер Трумп, колега-подєльник ***** та його холопів по масовим злочинам, аплодує стоячи...
показати весь коментар
17.08.2025 13:41 Відповісти
17.08.2025 13:43 Відповісти
"Чайка Киев"
Відповідь одна.
Трамп - завербований агент кремля.
Мабуть, компромат, зібраний на нього КДБ у Москві, настільки вбивчий, що Трамп не міг устояти.
Інакше неможливо собі уявити, щоб, будучи, при здоровому глузді потискати руку самому кривавому диктатору 21 століття...
показати весь коментар
17.08.2025 14:09 Відповісти
Рузня це навіть гірше ніж біосміття
показати весь коментар
17.08.2025 13:44 Відповісти
Йому мобілка була потрібна - звірина - а той дрон шо за ним дивився - чого не в"їбав? - чи то був кацапський?
показати весь коментар
17.08.2025 13:46 Відповісти
то розвід дрон
показати весь коментар
17.08.2025 13:50 Відповісти
А ти думаєш - УСІ дрони літають з ************? Навіщо вони розвідувальному? Чи коригувальному? У них свої завдання...
показати весь коментар
17.08.2025 13:54 Відповісти
цивільні люди, які далекі від війни, часто сприймають коптер як звичайного піхотинця з автоматом. Є таке уявлення серед чатини цивільних.
показати весь коментар
17.08.2025 14:39 Відповісти
Суть в чому?
показати весь коментар
17.08.2025 14:41 Відповісти
прокоментував, що багато цивільних часто мають хибне уявлення про дрони, як от і в цьому випадку.
показати весь коментар
17.08.2025 14:48 Відповісти
Кацапу був потрібен телефон з українською карткою...
показати весь коментар
17.08.2025 13:51 Відповісти
мабуть ця жінка чекала "асвабадитєлєй"(((
показати весь коментар
17.08.2025 13:51 Відповісти
💊
показати весь коментар
17.08.2025 14:12 Відповісти
А, може, повірила Василевській-Смаглюк? Вона ж завіряла, що кацапи не воюватимуть з цивільними... У 1939-му, так само, поляки говорили про німців... І у 1941-му, про те саме казали, у Києві - "Німці - цивілізовані люди...".
показати весь коментар
17.08.2025 15:11 Відповісти
Щуряка щось побачило і забрало подарує своїй курві в може проп'є
показати весь коментар
17.08.2025 13:56 Відповісти
дійсно. вбивця та мародер. Одне слово КАЦАП
показати весь коментар
17.08.2025 14:08 Відповісти
Краснов зустрічає хазяїна
показати весь коментар
17.08.2025 14:05 Відповісти
В Золотий колодязь як підори зайшли, також багато цивільних постріляли.
показати весь коментар
17.08.2025 14:09 Відповісти
Де там ждуни, які закликають "домовитись" з військовим злочинцем і критикують всіх, хто в таку домовленість не вірить?
Шкода, що жоден такий ждун не потрапив під кулю, КАБ, безпілотник кацапів.
показати весь коментар
17.08.2025 14:09 Відповісти
Тепер так, щоб було зрозуміло. Родинське штурмує 5 окрема москальска. Вона ж колишня 5 (ДНР). У цій бригаді куча пад...о ваших співвітчизників, як з ТОТ так і не з ТОТ. Там половина москальні, але ж ще куча колишніх українців-проданців і не тільки з Донбасу. Якщо тому пида..ру знадобився український телефон, то точно колишній "українець", бо є кому дзвонити в Україну. Ці скоти вбивали цивільних у Красногорівці, у Очеретіному, тепер у Беліцькому. Сподіваюсь їх не будуть брати у полон. І можете уявити собі такі звіри жили поруч з вами, а може і сьогодні іх виводок тут.
показати весь коментар
17.08.2025 14:20 Відповісти
Ну немає українців-запроданців. Є етнічні кацапи з паспортами України. Ось вона-ассиміляція сталіна Відригується через майже сто років. І ***** йде по цьому ж шляху. Тому що знає як це робити по методичкам НКВС.
показати весь коментар
17.08.2025 14:44 Відповісти
Ненадовго ти її переживеш, падло.
показати весь коментар
17.08.2025 14:20 Відповісти
Врешті-решт у нас є хоч якісь інформвійська? Покажіть це трампону. Покажіть це на екранах веж Нью-Йорку. Де наші хвалені хакери? У Федорова біля очка?
показати весь коментар
17.08.2025 14:41 Відповісти
 
 