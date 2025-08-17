УКР
Прикордонники накрили техніку та живу силу окупантів, через що росіяни були змушені тікакти з позицій. ВIДЕО

Оператори БпЛА бригади "Форпост" влучно накрили техніку та живу силу окупантів на Вовчанському напрямку. Після ударів ворог зазнав втрат і змушений був тікати з позицій.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Воїни 60 ОМБр атакували російські безпілотники у небі: "Молнії", "Ланцети", "Куб". ВIДЕО

Ми зайняли захоплені позиції ворога?
