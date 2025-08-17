1 290 1
Пограничники накрыли технику и живую силу оккупантов, из-за чего россияне были вынуждены бежать с позиций. ВИДЕО
Операторы БпЛА бригады "Форпост" метко накрыли технику и живую силу оккупантов на Волчанском направлении. После ударов враг понес потери и вынужден был бежать с позиций.
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НБ
показать весь комментарий17.08.2025 12:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль