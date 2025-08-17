РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8412 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
1 290 1

Пограничники накрыли технику и живую силу оккупантов, из-за чего россияне были вынуждены бежать с позиций. ВИДЕО

Операторы БпЛА бригады "Форпост" метко накрыли технику и живую силу оккупантов на Волчанском направлении. После ударов враг понес потери и вынужден был бежать с позиций.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 60 ОМБр атаковали российские беспилотники в небе: "Молнии", "Ланцеты", "Куб". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20325) Госпогранслужба (6758) уничтожение (7679)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми зайняли захоплені позиції ворога?
показать весь комментарий
17.08.2025 12:32 Ответить
 
 