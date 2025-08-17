Воины 60 ОМБр атаковали российские беспилотники в небе: "Молнии", "Ланцеты", "Куб". ВИДЕО
Подразделение противовоздушной обороны 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады обнародовало кадры десяти успешных попаданий по вражеским дронам, отметив, что каждый сбитый "Ланцет" или "Молния" - это спасенные жизни пехоты.
Об этом говорится в сообщении на странице 60-й ОМБр, передает Цензор.НЕТ.
В бригаде подчеркнули, что работают ежедневно, чтобы враг не имел ни одного шанса нанести удар.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Микола Січень #601514
показать весь комментарий17.08.2025 10:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Алексей Зиновьев
показать весь комментарий17.08.2025 10:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий17.08.2025 10:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль