Воины 60 ОМБр атаковали российские беспилотники в небе: "Молнии", "Ланцеты", "Куб". ВИДЕО

Подразделение противовоздушной обороны 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады обнародовало кадры десяти успешных попаданий по вражеским дронам, отметив, что каждый сбитый "Ланцет" или "Молния" - это спасенные жизни пехоты.

Об этом говорится в сообщении на странице 60-й ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

В бригаде подчеркнули, что работают ежедневно, чтобы враг не имел ни одного шанса нанести удар.

Смотрите: Наши спецназовцы пленили двух оккупантов, которые пытались установить флаг России в Донецкой области. ВИДЕО