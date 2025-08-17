РУС
857 3

Воины 60 ОМБр атаковали российские беспилотники в небе: "Молнии", "Ланцеты", "Куб". ВИДЕО

Подразделение противовоздушной обороны 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады обнародовало кадры десяти успешных попаданий по вражеским дронам, отметив, что каждый сбитый "Ланцет" или "Молния" - это спасенные жизни пехоты.

Об этом говорится в сообщении на странице 60-й ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

В бригаде подчеркнули, что работают ежедневно, чтобы враг не имел ни одного шанса нанести удар.

Смотрите: Наши спецназовцы пленили двух оккупантов, которые пытались установить флаг России в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

..добре...
17.08.2025 10:21 Ответить
А навіщо такий дурнуватий музикальній супровід?
17.08.2025 10:22 Ответить
Ту "Молнію" краще було-б назвать "етажеркою"... Літаючою...
17.08.2025 10:25 Ответить
 
 