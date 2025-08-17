1 300 3
Воїни 60 ОМБр атакували російські безпілотники у небі: "Молнії", "Ланцети", "Куб". ВIДЕО
Підрозділ протиповітряної оборони 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади оприлюднив кадри десяти успішних влучань по ворожих дронах, наголосивши, що кожен збитий "Ланцет" чи "Молнія" — це врятовані життя піхоти.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці 60-ої ОМБр, передає Цензор.НЕТ.
У бригаді підкреслили, що працюють щодня, щоб ворог не мав жодного шансу завдати удару.
