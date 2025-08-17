УКР
Воїни 60 ОМБр атакували російські безпілотники у небі: "Молнії", "Ланцети", "Куб". ВIДЕО

Підрозділ протиповітряної оборони 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади оприлюднив кадри десяти успішних влучань по ворожих дронах, наголосивши, що кожен збитий "Ланцет" чи "Молнія" — це врятовані життя піхоти.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці 60-ої ОМБр, передає Цензор.НЕТ.

У бригаді підкреслили, що працюють щодня, щоб ворог не мав жодного шансу завдати удару.

армія рф (18477) знищення (7992) 60 ОМБр (46)
..добре...
17.08.2025 10:21 Відповісти
А навіщо такий дурнуватий музикальній супровід?
17.08.2025 10:22 Відповісти
Ту "Молнію" краще було-б назвать "етажеркою"... Літаючою...
17.08.2025 10:25 Відповісти
 
 