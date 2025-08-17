РУС
Российский диверсант расстреливает гражданскую женщину посреди дороги в Донецкой области. ВИДЕО

Российский диверсант расстрелял гражданскую женщину в населенном пункте Родинское в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовано в соцсети, передает Цензор.НЕТ.

Пограничники накрыли технику и живую силу оккупантов, из-за чего россияне были вынуждены бежать с позиций. ВИДЕО

армия РФ (20325) война (1438) расстрел (512) убийство (6548) Донецкая область (10517) диверсия (313) Покровский район (895) Родинское (54)
Топ комментарии
+30
ДАНА ЯРОВА:
Медіа пишуть про «приниження Трампа».
Але це не про Трампа.
Це - мить приниження всього демократичного укладу світу.
Мить приниження цінностей, на яких будувалися США і весь «вільний світ».
Найважливішим фото для мене стало не рукостискання.
А те, де солдати американської армії стелять червоний килим перед монстром, на руках якого - Абхазія, Осетія, Придністров'я, Чечня, Грузія, Сирія, Лівія, Малі, Центральноафриканська Республіка, Афганістан, Україна.
На руках якого - Буча, Маріуполь, Ізюм, Грозний, Алеппо.
На руках якого - тисячі загиблих дітей, сотні тисяч зруйнованих життів, вирізані села і цілі народи.
Армія, яка називає себе «номер один у світі», ядерна держава, яка заявляє про глобальне лідерство, вчора стелила червоний килим диктатору.
Уявіть собі: 1942 рік. І Вінстон Черчилль стелить червоний килим перед Гітлером, щоб «домовитись про мир».
Абсурд?
Неможливо?
Але саме це відбулося вчора у реальному світі.
Китай мовчить і виграє.
Росія тимчасово тріумфує.
А США та весь «вільний світ» виглядають так, ніби загрузли по коліна в коричневому.
Це не поразка однієї людини.
Це - приниження системи, яка втратила хребет.
17.08.2025 13:43 Ответить
+21
хто тобі вклав в голову що солдати Вермахту розстрілювали цивільних ? Радянсько російська історіопропоганда ? це навіть історіографією назватим складно
17.08.2025 13:30 Ответить
+20
Поганяло «підараси» дано кацапам неспроста.
17.08.2025 13:26 Ответить
вермахт просто зайчуні.
17.08.2025 13:16 Ответить
а де я писав вище що вони розстрілювали цивільних? чи у вас погано з логікою? Вище є тільки порівняння окупантів.
17.08.2025 13:39 Ответить
образити вас і думок не було . якщо чимсь образив.вибачте. на мій погляд порівняння не зовсім коректне
17.08.2025 14:38 Ответить
порівняння досить коректне, бо і ті, і ці - окупанти. Чи межете для когось з них запропонувати іншу дефініцію?
17.08.2025 14:43 Ответить
Офіцер вермахту пригостив ще тоді мою маленьку маму шоколадкою. А от есесівці, так ті були жорстокі. А всі, або майже всі солдати і офіцери красної армії насилували всіх в розгромленій Німеччині
17.08.2025 15:32 Ответить
Ти чув про калмицьку кінноту СС? Ці потвори заходили в села і рубали ******* навіть немовлят...зараз вони защіщают атєчєство в севео
17.08.2025 13:59 Ответить
проблема у тому, що ви зовсім не знаєте різниці між вермахтом і шутцстаффен, і все валите на одну купу, тому мені з самого початку з вами дискутувати не цікаво.
17.08.2025 14:16 Ответить
Вермахт воював з Червоною армією. На Нюрнбергзському процесі визнання Вермахту злочинною організацією було відхилено.
показать весь комментарий
17.08.2025 13:32 Ответить
навіть не буду сперечатись.
17.08.2025 13:40 Ответить
Навіть СС зайчуні, а вермахт взагалі святі.
17.08.2025 13:52 Ответить
Солдати Вермахту нікого не розстрілювали. Не дуркуй
17.08.2025 14:00 Ответить
у вас у всіх повилазило? де я коменті написав, що солдати вермахту розстрілювали?? У моєму коменті просто порівняння окупаційних військ. Чи це так важко зрозуміти?
17.08.2025 14:19 Ответить
Імєєт право! Вєдь он - аслабалітєль!
17.08.2025 13:19 Ответить
Московія - країна-терорист #1 у світі
17.08.2025 13:20 Ответить
Ну підАр кончений, шо тут скажеш...
17.08.2025 13:26 Ответить
Эта всьо галивудская пастановка.
17.08.2025 13:27 Ответить
Це ж кращий друг Тампона який просто хоче миру і узкий язик в Львові
17.08.2025 13:28 Ответить
пройде років двадцять, і вони знов будуть пролізати до нас із своїм балєтом, толстоєвскімі і моргенштернами. І певний "грунт", на якому все це буде проростати є і зараз, а по закінченню війни не виключаєтья що може і збільшуватись.
17.08.2025 13:35 Ответить
не 20,а років через 3-4...
17.08.2025 14:02 Ответить
зі своїм КВНом та 95-кварталом....
17.08.2025 14:36 Ответить
це була найдієвіша зброя, радіація від якої за 15 років випалила мізки значної частини громадян України.
17.08.2025 15:02 Ответить
Нельзя выпалить то, чего не было.
17.08.2025 15:50 Ответить
Ненависні москалі, немає вам прощення !
17.08.2025 13:37 Ответить
мародер Трумп, колега-подєльник ***** та його холопів по масовим злочинам, аплодує стоячи...
17.08.2025 13:41 Ответить
17.08.2025 13:43 Ответить
"Чайка Киев"
Відповідь одна.
Трамп - завербований агент кремля.
Мабуть, компромат, зібраний на нього КДБ у Москві, настільки вбивчий, що Трамп не міг устояти.
Інакше неможливо собі уявити, щоб, будучи, при здоровому глузді потискати руку самому кривавому диктатору 21 століття...
17.08.2025 14:09 Ответить
Рузня це навіть гірше ніж біосміття
17.08.2025 13:44 Ответить
Йому мобілка була потрібна - звірина - а той дрон шо за ним дивився - чого не в"їбав? - чи то був кацапський?
17.08.2025 13:46 Ответить
то розвід дрон
17.08.2025 13:50 Ответить
А ти думаєш - УСІ дрони літають з ************? Навіщо вони розвідувальному? Чи коригувальному? У них свої завдання...
17.08.2025 13:54 Ответить
цивільні люди, які далекі від війни, часто сприймають коптер як звичайного піхотинця з автоматом. Є таке уявлення серед чатини цивільних.
17.08.2025 14:39 Ответить
Суть в чому?
17.08.2025 14:41 Ответить
прокоментував, що багато цивільних часто мають хибне уявлення про дрони, як от і в цьому випадку.
17.08.2025 14:48 Ответить
Кацапу був потрібен телефон з українською карткою...
17.08.2025 13:51 Ответить
мабуть ця жінка чекала "асвабадитєлєй"(((
17.08.2025 13:51 Ответить
💊
17.08.2025 14:12 Ответить
А, може, повірила Василевській-Смаглюк? Вона ж завіряла, що кацапи не воюватимуть з цивільними... У 1939-му, так само, поляки говорили про німців... І у 1941-му, про те саме казали, у Києві - "Німці - цивілізовані люди...".
17.08.2025 15:11 Ответить
Щуряка щось побачило і забрало подарує своїй курві в може проп'є
17.08.2025 13:56 Ответить
дійсно. вбивця та мародер. Одне слово КАЦАП
17.08.2025 14:08 Ответить
Краснов зустрічає хазяїна
17.08.2025 14:05 Ответить
В Золотий колодязь як підори зайшли, також багато цивільних постріляли.
17.08.2025 14:09 Ответить
Де там ждуни, які закликають "домовитись" з військовим злочинцем і критикують всіх, хто в таку домовленість не вірить?
Шкода, що жоден такий ждун не потрапив під кулю, КАБ, безпілотник кацапів.
17.08.2025 14:09 Ответить
Тепер так, щоб було зрозуміло. Родинське штурмує 5 окрема москальска. Вона ж колишня 5 (ДНР). У цій бригаді куча пад...о ваших співвітчизників, як з ТОТ так і не з ТОТ. Там половина москальні, але ж ще куча колишніх українців-проданців і не тільки з Донбасу. Якщо тому пида..ру знадобився український телефон, то точно колишній "українець", бо є кому дзвонити в Україну. Ці скоти вбивали цивільних у Красногорівці, у Очеретіному, тепер у Беліцькому. Сподіваюсь їх не будуть брати у полон. І можете уявити собі такі звіри жили поруч з вами, а може і сьогодні іх виводок тут.
17.08.2025 14:20 Ответить
Ну немає українців-запроданців. Є етнічні кацапи з паспортами України. Ось вона-ассиміляція сталіна Відригується через майже сто років. І ***** йде по цьому ж шляху. Тому що знає як це робити по методичкам НКВС.
17.08.2025 14:44 Ответить
Ненадовго ти її переживеш, падло.
17.08.2025 14:20 Ответить
Врешті-решт у нас є хоч якісь інформвійська? Покажіть це трампону. Покажіть це на екранах веж Нью-Йорку. Де наші хвалені хакери? У Федорова біля очка?
17.08.2025 14:41 Ответить
Освободители..
17.08.2025 15:29 Ответить
Стріляв хтось інший, не цей що на відео.
17.08.2025 15:35 Ответить
Таке треба показувати ждунам, які вважають, що окупант їх не чіплятиме, бо прийшов "асвабаждать". Окупанту похер, чекаєш ти його, чи прихильник України. Коли вважатиме за потрібне, вб'є без вагань.
17.08.2025 15:51 Ответить
 
 