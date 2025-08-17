Российский диверсант расстреливает гражданскую женщину посреди дороги в Донецкой области. ВИДЕО
Российский диверсант расстрелял гражданскую женщину в населенном пункте Родинское в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовано в соцсети, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+30 Чайка Київ
показать весь комментарий17.08.2025 13:43 Ответить Ссылка
+21 Ігор Литвин #551237
показать весь комментарий17.08.2025 13:30 Ответить Ссылка
+20 Tema9
показать весь комментарий17.08.2025 13:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Медіа пишуть про «приниження Трампа».
Але це не про Трампа.
Це - мить приниження всього демократичного укладу світу.
Мить приниження цінностей, на яких будувалися США і весь «вільний світ».
Найважливішим фото для мене стало не рукостискання.
А те, де солдати американської армії стелять червоний килим перед монстром, на руках якого - Абхазія, Осетія, Придністров'я, Чечня, Грузія, Сирія, Лівія, Малі, Центральноафриканська Республіка, Афганістан, Україна.
На руках якого - Буча, Маріуполь, Ізюм, Грозний, Алеппо.
На руках якого - тисячі загиблих дітей, сотні тисяч зруйнованих життів, вирізані села і цілі народи.
Армія, яка називає себе «номер один у світі», ядерна держава, яка заявляє про глобальне лідерство, вчора стелила червоний килим диктатору.
Уявіть собі: 1942 рік. І Вінстон Черчилль стелить червоний килим перед Гітлером, щоб «домовитись про мир».
Абсурд?
Неможливо?
Але саме це відбулося вчора у реальному світі.
Китай мовчить і виграє.
Росія тимчасово тріумфує.
А США та весь «вільний світ» виглядають так, ніби загрузли по коліна в коричневому.
Це не поразка однієї людини.
Це - приниження системи, яка втратила хребет.
Відповідь одна.
Трамп - завербований агент кремля.
Мабуть, компромат, зібраний на нього КДБ у Москві, настільки вбивчий, що Трамп не міг устояти.
Інакше неможливо собі уявити, щоб, будучи, при здоровому глузді потискати руку самому кривавому диктатору 21 століття...
Шкода, що жоден такий ждун не потрапив під кулю, КАБ, безпілотник кацапів.