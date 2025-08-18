На Покровском направлении оккупант расстрелял мирного жителя - начато расследование военного преступления. ВИДЕО
На Покровском направлении российский захватчик расстрелял гражданского, - начато расследование военного преступления.
В одном из Telegram-каналов опубликовано видео, на котором в районе Родинского Покровского района оккупант с белой повязкой на руке открыл прицельный огонь по гражданскому лицу. В дальнейшем он подошел к жертве, которая лежала на дороге, и, осмотрев ее, скрылся с места преступления, передает Цензор.НЕТ.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляют досудебное расследование. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению преступления лиц из числа военнослужащих РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль