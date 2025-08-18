РУС
На Покровском направлении оккупант расстрелял мирного жителя - начато расследование военного преступления. ВИДЕО

розстріл

На Покровском направлении российский захватчик расстрелял гражданского, - начато расследование военного преступления.

В одном из Telegram-каналов опубликовано видео, на котором в районе Родинского Покровского района оккупант с белой повязкой на руке открыл прицельный огонь по гражданскому лицу. В дальнейшем он подошел к жертве, которая лежала на дороге, и, осмотрев ее, скрылся с места преступления, передает Цензор.НЕТ.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляют досудебное расследование. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению преступления лиц из числа военнослужащих РФ.

Также смотрите: Российский диверсант расстреливает гражданскую женщину посреди дороги в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20331) расстрел (513) убийство (6549) Донецкая область (10523) Офис Генпрокурора (2599) Покровский район (898) Родинское (55)
Це ж було вже, він її заради телефону застрелив. ПЦ.
18.08.2025 15:58 Ответить
Не хвилюйтесь, скоро візьмуть його в полон, відкормлять та обміняють на нашого захисника.
18.08.2025 15:59 Ответить
Лучше отправьте на фронт всех тех бездельников,которые собираются проводить это бессмысленное расследование.
18.08.2025 16:11 Ответить
 
 