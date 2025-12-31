Принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду, - ГВ "Схід"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 57 российских штурмов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Как отмечается, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.
Обстановка на Покровском направлении
Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Ровное, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка.
Вчера на этом направлении украинские воины обезвредили 118 оккупантов, из них 68 - безвозвратно. Уничтожено семь единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники, три наземных роботизированных комплекса, семь БПЛА, две антенны управления. Кроме того, поражены орудие, четыре единицы автомобильной и две единицы специальной техники, одна артиллерийская система и семь укрытий для личного состава.
Бои за Покровск и Мирноград
По данным ГВ "Схід", украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города наши воины блокируют продвижение противника. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
В Мирнограде наши воины держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами.
Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду.
Обстановка в Родинском
"Силы обороны Украины удерживают населенный пункт Родинское, несмотря на лживые заявления оккупантов. Военные РФ, которым удается просочиться в город, обнаруживаются и уничтожаются всеми имеющимися средствами. Боевая работа продолжается круглосуточно", - говорится в сообщении.
Ликвидация войск РФ
- В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 339 оккупантов за прошедшие сутки.
- Также уничтожено 1062 БПЛА различных типов и 85 единиц другого вооружения и техники, в частности, один танк.
- Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 48 расчетов российских БПАК.
міндічшмигаль нарозказував що більшість зброї Потужна вітчизняна!!! )
Чи знову "штурмовиків 45+ 50+ " кидатимуть у посадки без розвідки і прикриття ???
- тримати війська до останнього
- котел де помирають і потрапляють в полон 90%
- ГЕРОЇЧНО іти рятувати вгробивши ще більше людей.
Він вчився напевно у ЖУкова, але передайте йому що у нас нема 20 млн призовників під рукою яких можна покласти в землю