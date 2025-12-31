РУС
Принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду, - ГВ "Схід"

УП розповіла про критичну ситуацію у Покровську і Мирнограді
Фото: Українська правда

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 57 российских штурмов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Как отмечается, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

Обстановка на Покровском направлении

Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Ровное, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка.

Вчера на этом направлении украинские воины обезвредили 118 оккупантов, из них 68 - безвозвратно. Уничтожено семь единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники, три наземных роботизированных комплекса, семь БПЛА, две антенны управления. Кроме того, поражены орудие, четыре единицы автомобильной и две единицы специальной техники, одна артиллерийская система и семь укрытий для личного состава.

Бои за Покровск и Мирноград

По данным ГВ "Схід", украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города наши воины блокируют продвижение противника. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В Мирнограде наши воины держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами.

Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду.

Обстановка в Родинском

"Силы обороны Украины удерживают населенный пункт Родинское, несмотря на лживые заявления оккупантов. Военные РФ, которым удается просочиться в город, обнаруживаются и уничтожаются всеми имеющимися средствами. Боевая работа продолжается круглосуточно", - говорится в сообщении.

Ликвидация войск РФ

  • В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 339 оккупантов за прошедшие сутки.
  • Также уничтожено 1062 БПЛА различных типов и 85 единиц другого вооружения и техники, в частности, один танк.
  • Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 48 расчетов российских БПАК.

Донецкая область (11767) Покровск (1104) Мирноград (199) Покровский район (1509) Родинское (63)
