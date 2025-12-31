Мирноград становится похожим на Покровск, враг начинает его поглощать, - DeepState

Следующий месяц будет чрезвычайно сложным, ведь российские оккупанты стремятся оккупировать Мирноград и Покровск, направляя туда дополнительные ресурсы.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Покровск

DeepState пишут, что россияне продолжают затягивать в город свои силы и пытаются закрепиться в северной части, периодически рашистов фиксируют в районе Ровно, Светлого, Красного Лимана. Там россияне устраивают засады.

"Логистика остается крайне сложной, которой кацапы уделяют особое внимание, зная и осознавая, как для нас это важно.

Продолжаются также частые операции зачистки, чтобы не давать противнику накапливаться и сохранять хотя бы минимальные возможности для путей снабжения и проведения ротаций, но обстановку это кардинально не меняет, ведь у кацапов есть возможности затягивания пехоты, с поддержкой дронов", - пояснили они.

Мирноград

Аналитики отмечают, что в городе отсутствует полоса обороны, есть только районы, где наши войска оказывают относительно организованное сопротивление.

"В определенной степени, Мирноград становится похожим на Покровск. Его враг также начинает поглощать с южной части, беря под контроль местность и уже дошел до центральной части. Одновременно с этим происходят фиксации по всему городу, где огневой контакт с врагом может произойти в любой точке.

Это и стало причиной перевода Мирнограда полностью в серую зону.

Однако задача по удержанию населенного пункта стоит, поэтому бойцы держат оборону и стараются не дать противнику окончательно захватить город", - пояснили они.

Пока остается проблемным вопрос перешейков, что важно для группировки в Мирнограде.

В DeepState надеются, что командование сможет решить этот вопрос, если рассчитывает на удержание города.

Итоги

"Задача взять Покровск и Мирноград до Нового года для врага провалена. Если бы не ложь и другие внутренние проблемы, города находились бы в лучшем положении, однако уже как есть.

В следующем году противник нацелен дожать эти два населенных пункта, направляя дополнительные ресурсы, поэтому следующий месяц будет сверхсложным", - отметили там.

