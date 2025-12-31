РУС
Россияне оккупировали Новониколаевку в Сумской области и продвинулись возле Молодецкого в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Продвижение врага в Сумской и Донецкой областях

Российские войска захватили село Новониколаевка Сумской области. Также противник продвигается вблизи трех населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение врага в Сумской и Донецкой областях

"Карта обновлена. Враг оккупировал Новониколаевку, а также продвинулся вблизи Варачино, Грабовского (Сумской район, Сумская обл.) и Молодецкого (Покровский район, Донецкая обл.)", - указано в сообщении.

Карты

Продвижение врага в Сумской и Донецкой областях - карта DeepState
Продвижение врага в Сумской и Донецкой областях - карта DeepState
Продвижение врага в Сумской и Донецкой областях - карта DeepState

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
  • Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
  • В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.
  • 22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

